El gobierno nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de Obras Públicas, inicio los trabajos de restauración y embellecimiento en la Casa de la Congregación de las Siervas de Jesús de Venezuela, fundada por la Beata Carmen Rendiles.

También, avanza la construcción de la Plaza Madre Carmen de Venezuela, en las inmediaciones del recinto. La iniciativa busca preservar el patrimonio histórico y espiritual asociado a la Beata, cuya canonización ha sido anunciada por el Vaticano para el 19 de octubre de 2025, convirtiéndola en la primera santa oriunda de Caracas.

El proyecto de infraestructura abarca dos áreas fundamentales:

Restauración de la Casa de la Congregación: Se están realizando diversos trabajos en la infraestructura de la Casa Madre, incluyendo reparación de techos, sistemas eléctricos, y recuperación de espacios sagrados, con el objetivo de ofrecer un ambiente adecuado para la vida comunitaria de las Siervas de Jesús y la feligresía venezolana.

Construcción de la Plaza Madre Carmen de Venezuela: A pocos metros, el MOPP erige una nueva plaza que servirá como espacio de encuentro, oración y homenaje a la futura santa. Este lugar se concibe como un sitio de devoción reforzando el legado de servicio de la Madre Carmen.

La Madre Carmen Rendiles Martínez, fue una religiosa que a pesar de nacer con una discapacidad física en uno de sus brazos, dedicó su vida a la educación y al servicio del prójimo a través de su congregación. Su canonización, junto con la de José Gregorio Hernández, marca un momento histórico para el país.

