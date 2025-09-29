Restauran museo del Dr. José Gregorio Hernández de cara a la canonización

El Museo Diocesano Dr. José Gregorio Hernández en Isnotú, estado Trujillo, donde se encontraba la casa natal del Beato, está siendo reacondicionada y restaurada en medio de los preparativos para su Canonización.

Lee también: Milagros atribuidos al Dr. José Gregorio Hernández

Los trabajos de reacondicionamiento se enfocan en varios aspectos claves, buscando preservar el valioso patrimonio y mejorar la experiencia para los miles de peregrinos que visitaran la cuna del "Médico de los Pobres":

Restauración y Mantenimiento de la Infraestructura: Se han realizado labores importantes de reparación y mejoramiento en la infraestructura del edificio que alberga el museo.

Acondicionamiento y Distribución de Reliquias: Se ha trabajado en el acondicionamiento de las reliquias y objetos personales del Dr. José Gregorio Hernández, incluyendo: mobiliario, instrumentos y objetos personales.

El objetivo principal de estas mejoras es proyectar con mayor eficacia el invaluable patrimonio que resguarda la Diócesis de Trujillo y ofrecer un espacio de reconocimiento y estudio a los devotos de José Gregorio Hernández.

Noticia Al Dia / Arelys Munda