Revelan detalles inéditos de la exhumación de José Gregorio Hernández

En palabras del doctor Enrique López-Loyo, médico patólogo y coordinador del equipo de exhumación de José Gregorio Hernández, dijo que “cuando José Gregorio Hernández fallece, ese día murió un hombre, pero nació una leyenda convertida en santo, que ya era santo en el arraigo popular”. López-Loyo explicó que el doctor Hernández no solo diagnosticaba y curaba, sino que espiritualmente acompañaba a los enfermos en su última etapa.

En una entrevista a Román Lozinski, para el Circuito Éxitos, el doctor informó que se realizaron tres exhunaciones. La primera, en 1929, mostró que el cuerpo fue colocado en una urna precaria de madera. Ahora se sabe que los restos sufrieron una sustracción de material óseo, ya que de las 270 piezas de hueso esperadas solo se recuperaron 131. Posteriormente, los restos se trasladaron a un osario de cemento en un panteón familiar, lugar donde fueron encontrados en 1975 luego de un accidente en el área de su tumba. Este osario fue reubicado en 2020 a la iglesia La Candelaria.

Sobre las reliquias, López-Loyo destacó que las más importantes fueron enviadas al Vaticano, como el dedo pulgar derecho, y que en Venezuela se conserva el tercer metacarpiano de la mano derecha en la Catedral de Caracas. De estas reliquias se obtuvieron aproximadamente 300 porciones que fueron distribuidas en reliquarios de distintas diócesis.

Sobre aspectos personales y profesionales de Hernández, el médico señaló que uno de los mitos es que usaba estetoscopio. “Él usaba un mecanismo llamado pinar, un embudo metálico con un pañuelo para la auscultación. Tampoco usaba bata blanca, sino un delantal en el laboratorio, que era lo común en su época”.

Foto: UR

Finalmente, el doctor López-Loyo detalló que el cuerpo exhumado corresponde a un hombre caucásico de entre 52 y 56 años, 1.61 metros de estatura, con fracturas múltiples en miembros inferiores reparadas con cemento óseo y buena preservación de los dedos de manos y pies. “El primer milagro fue la recuperación del cuerpo de lunes a viernes”, afirmó.

Noticia al Día/Información de Unión Radio