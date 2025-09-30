Martes 30 de septiembre de 2025
Ruta nocturna de fe: Cinco paradas iluminarán Caracas con velas por la paz

El recorrido es una rogativa especial por la paz de Venezuela y un profundo homenaje al beato Dr. José Gregorio Hernández Cisneros.

Por Arelys Munda

Ruta nocturna de fe: Cinco paradas iluminarán Caracas con velas por la paz
Devotos de Caracas y de distintas regiones del país están convocando a la ciudadanía a participar en una emotiva ruta nocturna de fe, unidad y devoción. El recorrido es una rogativa especial por la paz de Venezuela y un profundo homenaje al beato Dr. José Gregorio Hernández Cisneros.

La ruta se llevará a cabo el próximo 4 de octubre a partir de las 6:00 p.m., con punto de partida y llegada en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, lugar que guarda los restos del "Médico de los Pobres".

Imagen: @iglesia.candelaria.caracas

La iniciativa busca congregar a los venezolanos en un momento de reflexión espiritual y clamor por la sanación del país. El Santuario de La Candelaria ha recalcado a los feligreses que el acto central de la noche será la luz de la fe: se les pide llevar una vela para elevar sus oraciones en cada una de las cinco paradas, transformando el camino en un faro de esperanza encendido por la devoción al beato.

La distancia total del recorrido sería de aproximadamente entre 7.5 y 8.5 kilómetros. La ruta nocturna, contará con cinco paradas particulares que conecta con lugares claves en la historia y devoción del beato José Gregorio Hernández, en una peregrinación simbólica que atraviesa el corazón de Caracas:

  • Iglesia La Pastora.
  • Casa Museo Dr. José Gregorio Hernández.
  • Hospital Vargas de Caracas.
  • Plaza Bolívar.
  • Iglesia La Candelaria.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

Líderes regionales y la sociedad civil se encuentran en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capitulo Zulia

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

