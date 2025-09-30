Devotos de Caracas y de distintas regiones del país están convocando a la ciudadanía a participar en una emotiva ruta nocturna de fe, unidad y devoción. El recorrido es una rogativa especial por la paz de Venezuela y un profundo homenaje al beato Dr. José Gregorio Hernández Cisneros.

La ruta se llevará a cabo el próximo 4 de octubre a partir de las 6:00 p.m., con punto de partida y llegada en el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, lugar que guarda los restos del "Médico de los Pobres".

Imagen: @iglesia.candelaria.caracas

La iniciativa busca congregar a los venezolanos en un momento de reflexión espiritual y clamor por la sanación del país. El Santuario de La Candelaria ha recalcado a los feligreses que el acto central de la noche será la luz de la fe: se les pide llevar una vela para elevar sus oraciones en cada una de las cinco paradas, transformando el camino en un faro de esperanza encendido por la devoción al beato.

La distancia total del recorrido sería de aproximadamente entre 7.5 y 8.5 kilómetros. La ruta nocturna, contará con cinco paradas particulares que conecta con lugares claves en la historia y devoción del beato José Gregorio Hernández, en una peregrinación simbólica que atraviesa el corazón de Caracas:

Iglesia La Pastora.

Casa Museo Dr. José Gregorio Hernández.

Hospital Vargas de Caracas.

Plaza Bolívar.

Iglesia La Candelaria.

Noticia Al Dia / Arelys Munda