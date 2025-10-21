Martes 21 de octubre de 2025
Al Dia

Venezuela celebra a sus primeros santos en El Monumental de Caracas este 25-Oct

La organización está a cargo de la Arquidiócesis de Caracas y la Comisión Central para la Canonización.

Por Arelys Munda

Venezuela celebra a sus primeros santos en El Monumental de Caracas este 25-Oct
José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles elevados a santos. Foto: Agencias
Caracas se prepara para un momento de fe inigualable, este sábado 25 de octubre, el Estadio Monumental Simón Bolívar será el centro de la alegría nacional al acoger "La Fiesta de la Santidad", una gran celebración de acción de gracias por la histórica canonización de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles.

La organización está a cargo de la Arquidiócesis de Caracas y la Comisión Central para la Canonización. El evento es de carácter gratuito, pero el acceso será estrictamente con entrada, la cual fue gestionada previamente a través de las parroquias. Por lo tanto, no se entregarán entradas en el estadio, garantizando así la logística y el aforo del Monumental.

La jornada está concebida como una "peregrinación de fe y alegría" en comunidad. Con el fin de asegurar la fluidez y seguridad de los asistentes, la organización ha dispuesto que no habrá acceso ni estacionamiento para motos y vehículos particulares. Se exhorta a los fieles a coordinar su traslado con sus parroquias. Como apoyo, el Metro de Caracas y el Ferrocarril del Tuy ofrecerán servicio gratuito hasta la Estación La Rinconada ese día.

Programación central

El cronograma de actividades se extenderá por diez horas, desde el amanecer hasta media tarde, incluyendo momentos de oración y de expresión cultural:

  • A las 5:00 am se realizará la apertura de las puertas del Estadio Monumental, con conciertos, videos y actividades preparadas para el evento.
  • Una adoración eucarística se llevara a cabo a las 10 de la mañana y se cerrará el acceso a la zona de la ARENA.
  • La Gran Misa de Acción de Gracias está prevista para las 11:00 am, y será el momento central de la celebración, que contará con la participación especial de El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.
  • A la 1 de la tarde aproximadamente, El Sistema ofrecerá un concierto con invitados especiales.
  • La jornada terminará alrededor de las cuatro de la tarde.

Se recomienda a los asistentes tomar previsiones de tiempo para cumplir con los chequeos de seguridad y el protocolo de entrada, ya que la homilía iniciará de manera puntual.

Para la comodidad y seguridad de todos, se sugiere llevar la entrada, vestimenta adecuada, protector solar, gorra, abanico, ponchos o impermeables, así como agua y bebidas refrescantes en envases desechables. También se recomienda, consultar la lista de objetos prohibidos por las políticas del estadio como: botellas de vidrio, cavas, bebidas alcohólicas, pancartas o paraguas.

La Comisión Central para la Canonización de la Arquidiócesis de Caracas reitera la invitación a prepararse con un "corazón abierto para celebrar la santidad que nos une" en este evento que marca un precedente en la historia de la fe venezolana.

Noticia Al Dia / Arelys Munda

