Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Este jueves 30 de octubre,"Noches de Gaitas" te invita a la Fonoplatea de los Éxitos se llenará de alegría y ritmo con la presentación de , un evento especial que destaca el talento de los niños que hacen gaita un evento, organizado por un comité de expertos en la materia, contará con las actuaciones de destacados grupos infantiles que prometen un espectáculo inolvidable. Entre ellos se encuentran:

Amiguitos: Un grupo que ha cautivado a la audiencia con su talento y carisma.Melodía Empedraera: Con su estilo único, estos pequeños músicos ofrecerán una experiencia musical vibrante.Los Parranderitos: Con su energía contagiosa, animarán la noche con su repertorio.Los Zagalines del padre Vilchez: Como cierre estelar, este grupo traerá una fusión de tradición y frescura que dejará a todos con ganas de más.

El evento es una iniciativa del Comité Organizador, liderado por Alejandro Higuera como director y presidente, junto a Rosa Navarro, Rafael Aponte, Walter Ocampo, Kennys Kilson, Humberto Pérez, y un equipo comprometido que incluye a Liz González, Richie Fuenmayor, Doris Daguin y Yelitza Vilchez.

"Noches de Gaitas" no solo es una celebración de la música tradicional, sino también un espacio donde los más pequeños pueden mostrar su talento y pasión por la gaita, contribuyendo a la preservación de esta rica herencia cultural.

¡No te pierdas esta cita en la Fonoplatea de los Éxitos y acompáñanos a disfrutar de una noche llena de música y diversión!

Kelly Nava/ Noticia al Dia

Video y Fotos: Will Marval