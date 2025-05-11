A casa llena se celebró el Día de las Madres en el Teatro Escuela Niños Cantores

Aldemar Torres presentó su Tributo a Luis Miguel colmando las espectativas de los presentes y entregando un mágico espectáculo.

Fue un hermoso momento cargado de contenido, debido a que el Coro de los Niños Cantores presentó una pequeña muestra inicial de su repertorio popular y fue el instante ideal para que Aldemar le rindiera un sentido agradecimiento al Coro y al Instituto Niños Cantores que lo vio nacer y formarse como el gran artista que es.

Acompañaron a Aldemar las niñas de la compañía profesional de NC Danzas, recientemente construidas, y que son la Escuela de Danzas del Teatro Escuela Niños Cantores; la participación de ellas fue simplemente sublime, creando, con sus coreografías, una atmósfera artística de sinigual hermosura.

Fue la puesta en escena en las tablas del Teatro Escuela Niños Cantores de más de 100 niños, jóvenes y adultos que siguen siendo Niños Cantores como Aldemar Torres.

