A Cúcuta la fundó una mujer: Juana Rangel de Cuéllar

Tal y como lo refiere Wikipedia, Cúcuta fue fundada por una mujer: Juana Rangel de Cuéllar.

Así lo refiere la internet:

Cúcuta, oficialmente San José de Cúcuta, es un municipio colombiano, capital del departamento de Norte de Santander y núcleo del Área Metropolitana de Cúcuta. La ciudad está situada en el valle homónimo, al pie de la Cordillera Oriental de los Andes Colombianos, próxima a la frontera con Venezuela. Comprende una superficie aproximada de 1117 km², con un área urbana de 64 km² (dividida en 10 comunas) y un área rural de 1053 km².[12]​ Tiene una población de 812 176 habitantes, lo que lo ubica como el municipio más poblado del departamento y el sexto municipio más poblado del país.[13]​ De la misma forma, el Área metropolitana de Cúcuta, conformada por los municipios de Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, cuenta con una población que supera el millón de habitantes.[14]​

La ciudad fue fundada como parroquia el 17 de junio de 1733 por Juana Rangel de Cuéllar, vecina de Pamplona radicada en la zona, bajo el nombre de San José de Guasimales, como parte de una iniciativa de los locales blancos y mestizos para separarse del pueblo de indios de Cúcuta (actual barrio San Luis).

