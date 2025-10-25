Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Tras culminar la Eucaristía Solemne, a las seis y media de la tarde, la sagrada y venerada imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá comenzó a descender de su sagrado altar a través de un largo tobogán. De esta forma, se reencontró este último sábado de octubre con su feligresía en su templo a cielo abierto.

Al ritmo de la gaita zuliana, interpretada por la agrupación Los Chiquinquireños, la tablita donde reposa la imagen de "La Chinita" inició su Bajada. Esto se desarrolló en un ambiente lleno de alegría, júbilo y fervor mariano, donde miles de personas se encontraban reunidas desde tempranas horas de la tarde.

Asimismo, se rindió un breve tributo a los gaiteros Astolfo Romero y a Danelo Badell, quienes en vida dedicaron su canto y trayectoria artística a la Virgen Morena, estando siempre presentes en estos actos multitudinarios.

Bajo el lema que se repite en la Plazoleta, "Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad", miles de personas se encuentran atentas cuando la sagrada tablita se asome a través del gran pórtico para su reencuentro con la grey zuliana. Ya la gran fiesta del Saladillo comenzó.

Noticia al Día /José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores / Wilberth Marval