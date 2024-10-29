Al son de gaita iniciaron las actividades de la VII Festividad de La Chinita en Barranquilla

La Catedral Metropolitana María Reina vibró al son de la gaita zuliana, resonando como un eco de esperanza en cada rincón, mientras los venezolanos Henry González y Branda Molina, quien lucía una colorida manta guajira, llevaron hasta el altar con alegría la réplica de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, marcando así el inicio de la 7ma. Festividad de La Chinita en Barranquilla, Colombia.

A las 12:00 del mediodía del 27 de octubre, las banderas de Colombia y Venezuela ondearon juntas, mientras el grupo de Gaitas Los Chiquinquireños interpretaba el himno de La Virgen, celebrando un encuentro que une corazones y culturas en un acto de fe y amor compartido.

El Padre Álvaro García ofició la eucaristía dejando un mensaje de reflexión, unión, hermandad, interculturalidad y espiritualidad.

Entre tanto, Darcy Virginia Fernández, coordinadora de la festividad, se mostró complacida con el apoyo de la población migrante venezolana y comunidad de acogida.

“Es emocionante ver cómo cada año sumamos más voluntarios a promover la fe por La Chinita. El grupo gaitero tiene nuevos integrantes con niños, niñas, jóvenes, mujeres y adultos que aportan su energía y entusiasmo, dando un impulso renovado a la fe y a la gaita”, destacó Fernández.

La festividad de La Chinita se celebra de manera especial en el estado Zulia, nicho de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

Sin embargo, se celebra en otros, como Barranquilla, Bogotá, Soacha y Medellín en Colombia, y en diversas ciudades de Estados Unidos y España, y otros países como Chile, Perú, Ecuador, Italia, Argentina y Aruba, con emigrantes venezolanos, donde se rinde homenaje a esta advocación mariana.

“La Catedral se llenó con una feligresía que nos compromete a seguir con esta labor de servicio. Invitamos a las personas que quieran acompañarnos a continuar celebrando, compartiendo nuestra fe y cultura, y construyendo una comunidad unida en torno a nuestras tradiciones”, agregó con entusiasmo Fernández.

Con las canciones “Venezuela” y «Para ti Chinita» interpretados por Alejandra Polanco y César Marrero, respectivamente finalizó la misa entre fotos, abrazos, lágrimas, alegría, añoranza y esperanza.

La festividad continuará con diversas actividades a lo largo de noviembre, incluyendo misas en diferentes parroquias y un domingo familiar con bingo y feria gastronómica el 17 de noviembre.

Próximas fechas de la 7ma. Festividad de La Chinita en Barranquilla:

3 de noviembre: Misa en la Parroquia Espíritu Santo.

10 de noviembre: Misa en el Centro Comercial Americano a las 10:30 a.m.

17 de noviembre: Misa de recibimiento en la Parroquia Chiquinquirá y domingo familiar con bingo y feria gastronómica.

18 de noviembre: Eucaristía de la Solemnidad a las 6:30 p.m. en la Parroquia Chiquinquirá.

