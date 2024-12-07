Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Anderson Silva: el chef venezolano que llevó el pabellón criollo al lujo del Alvear Palace de Argentina

Anderson Silva: el chef venezolano que llevó el pabellón criollo al lujo del Alvear Palace de Argentina. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Anderson Silva: el chef venezolano que llevó el pabellón criollo al lujo del Alvear Palace de Argentina
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Hotel Alvear Palace, en el corazón del distinguido barrio de Recoleta en Buenos Aires, no es solo un emblema de la elegancia porteña; también ha sido testigo de momentos únicos en la historia cultural.

Una de sus anécdotas más memorables ocurrió el 4 de mayo de 1992, cuando el grupo sueco Roxette grabó dos canciones en la habitación 603 del hotel, incluyendo una nueva versión de «So Far Away», que formaría parte de su álbum Tourism. Aquella jornada dejó una huella en la memoria del Alvear, reforzando su reputación como un epicentro de encuentros entre lo exclusivo y lo extraordinario.

Hoy, esa misma atmósfera de distinción sirve de telón de fondo para una historia más reciente y sabrosa: la de Anderson Silva, un joven chef venezolano que ha logrado llevar el tan reconocible pabellón venezolano al buffet más prestigioso de Argentina.

Anderson Silva, de 27 años y oriundo de Ciudad Guayana, llegó a Buenos Aires con el sueño de una vida mejor y apenas 50 dólares en el bolsillo.

Entre caminatas por la ciudad para repartir currículums y sus primeras largas jornadas como bachero empezó a gestarse su pasión por la cocina. Pero fue en el majestuoso buffet del Hotel Alvear Palace, fundado en 1932 y ubicado en la Avenida Alvear y la calle Ayacucho, donde encontró la oportunidad de brillar, dejando una huella imborrable con un plato que lleva el alma de Venezuela en cada bocado.

¿Por qué no metes un pabellón?«, fue la sugerencia de un familiar que lo motivó a introducir el plato típico venezolano —arroz, caraotas negras, carne mechada y plátano maduro— en el menú del hotel. Fue una recomendación de su madre, de hecho, su inspiración gastronómica.

Anderson es el encargado de L’Orangerie, donde se hace el brunch de todos los domingos. Parte de sus labores consisten en que, cada jueves, deben diseñar y proponer platos para el gran día. Allí nace la sugerencia del pabellón.

«Yo siempre hago los platos desde la nostalgia», confiesa Anderson en el podcast Hasta Que Dure, conducido por Richard Alexander Núñez y Sofía García, de VPItv. «Extraño a mi país, extraño la comida, extraño mucho la comida de mi mamá«.

La recepción en los paladares fue tan cálida como inesperada: «Fue bien recibido, repuse bastante», cuenta con orgullo. Sin embargo, el guayanés no sabía que al compartir en redes sociales su inclusión del plato, conocería la vitalidad.

“Pabellón venezolano en el buffet más importante de Argentina”, fue el mensaje emitido por Silva, acompañado por varias fotos del plato típico venezolano. Más de 2.000 likes, decenas de retuits y todo tipo de respuestas fueron las reacciones a la curiosidad.

Entre los mensajes, Anderson resaltó la sorpresa de recibir un halago por parte de Milena Gimón, periodista venezolana de extensa trayectoria en Argentina.

"La veía (por TV) casi todas las semanas con mis amigos en la casa. Fue como… ‘¿Qué?”, relató. Para Anderson, haber logrado este espacio en el Alvear tiene un significado especial: «Para mí, es el buffet más importante del país«.

La historia de Silva no se limita a su presente. Comenzó dejando currículums por Palermo y Once hasta conseguir su primer trabajo como bachero, apenas a unos metros de su casa.

Luego, decidió profesionalizarse y estudió en el Instituto Gastronómico de las Américas, donde perfeccionó su técnica y encontró su estilo culinario, marcado por la autenticidad y el amor por sus raíces. “Esto me gusta, sé que soy bueno y siento que puedo dejar algo en la gastronomía argentina”, pensó al momento de tomar la decisión de formarse profesionalmente.

Pero si algo destaca en su cocina es el reconocimiento a la tradición familiar. «El pabellón de mi mamá es una cosa de locos», dice con una sonrisa, evidenciando que su conexión con los sabores de casa es el ingrediente principal de su éxito.

Para Anderson, el futuro promete más platos llenos de historia y sabor venezolano. En esta cena de Año Nuevo, incluirá hallacas en el menú del Alvear, llevando otro emblema de su país al buffet más exclusivo de Argentina.

"Es un laburo”, confiesa, pero destaca que para los venezolanos la hallaca “es sinónimo de fiesta, diciembre y regalos”. Ese color será su obsequio para los comensales del hotel, que en su mayoría son extranjeros que pasan sus días en Buenos Aires, aunque las puertas del restaurante están abiertas para todo público.

El 2025 y los años porvenir ilusionan a Anderson Silva. Desde seguir estudiando en el exterior para potenciar su crecimiento, enfundarse en un abrazo con sus padres, hasta la apertura en participar en programas como Masterchef Argentina, este venezolano no se cierra a ninguna posibilidad.

Sabe que cada plato que envía a la mesa tiene colgada una bandera imaginaria de Venezuela y es la nostalgia la que lo motiva a seguir creando con gratitud cada día.

VPI TV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Gobernador Luis Caldera entregó 22 camiones compactadores para la recolección de desechos en Maracaibo y San Francisco

Gobernador Luis Caldera entregó 22 camiones compactadores para la recolección de desechos en Maracaibo y San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Noticias Relacionadas

Deportes

Yulimar Rojas regresa a Venezuela para competir después de una década

La reina del triple regresa a la pista venezolana este sábado.
Cultura

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Este libro se convierte en un ecosistema comunicacional de la oratoria, en donde el lector encontrará todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sus competencias verbales y discursivas
Al Dia

La inteligencia artificial podría dar vida a un Rambo joven

La película original, Rocky (1976), escrita y protagonizada por Stallone, catapultó su carrera y le valió nominaciones al Óscar por ambas facetas.
Sucesos

Reportan siniestro en pista de aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía

Equipos de bomberos aeronáuticos y autoridades competentes se encuentran en el lugar

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025