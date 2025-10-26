¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

La tarde marabina del sábado 25 de octubre se llenó de fe, adoración y mucha gaita frente al templo sagrado Chiquinquireño. Más de 30 mil personas asistieron para presenciar el acto de la Bajada de la Virgen Chiquinquirá, evento con el que se inician las fiestas patronales en esta región.

El fervor en la plazoleta de la Basílica fue inmenso para recibir a la Virgen , con miles de feligreses, peregrinos y turistas congregados para la Bajada. Las calles estuvieron decoradas y la atmósfera se llenó de cantos, oraciones y música de gaitas, demostrando una profunda fe y emoción por el reencuentro con la patrona del Zulia. que se sintió hasta el amanecer.

Las calles aledañas al templo sagrado estuvieron adornadas con flores, pancartas y luces, mientras que orquestas y grupos de gaitas animaron la esperada velada. A lo lejos se dejó escuchar el ícono tema dedicado a la Excelsa Patrona de la pluma del poeta gaitero Renato Aguirre ,"La Elegida" y Sagrada Dama del Saladillo, tarareada por los miles de feligreses que esperaron con profunda emoción la aparición de la imagen en medios de fuegos artificiales que iluminaron el cielo marabino dando inicioa la esperada Feria de la Chinita.

Devoción y explosión de alegría

La devoción se tradujo en una explosión de alegría y alabanzas, demostrando el profundo sentimiento que genera esta tradición de la Bajada que simboliza el reencuentro de la Virgen con sus fieles, quienes se acercan para expresarle sus penas y alegrías.

