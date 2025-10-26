Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Cientos de miles de devotos, peregrinos y turistas colmaron la plazoleta y las calles aledañas para ver a la "Patrona del Zulia"

Por Javier Sanchez

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tarde marabina del sábado 25 de octubre se llenó de fe, adoración y mucha gaita frente al templo sagrado Chiquinquireño. Más de 30 mil personas asistieron para presenciar el acto de la Bajada de la Virgen Chiquinquirá, evento con el que se inician las fiestas patronales en esta región.

El fervor en la plazoleta de la Basílica fue inmenso para recibir a la Virgen , con miles de feligreses, peregrinos y turistas congregados para la Bajada. Las calles estuvieron decoradas y la atmósfera se llenó de cantos, oraciones y música de gaitas, demostrando una profunda fe y emoción por el reencuentro con la patrona del Zulia. que se sintió hasta el amanecer.

Miles de personas llenaron la plazoleta de la Basílica, incluyendo turistas, un encuentro qu se vivió con un ambiente de profunda fe que se manifestó hasta el amanecer.

Las calles aledañas al templo sagrado estuvieron adornadas con flores, pancartas y luces, mientras que orquestas y grupos de gaitas animaron la esperada velada. A lo lejos se dejó escuchar el ícono tema dedicado a la Excelsa Patrona de la pluma del poeta gaitero Renato Aguirre ,"La Elegida" y Sagrada Dama del Saladillo, tarareada por los miles de feligreses que esperaron con profunda emoción la aparición de la imagen en medios de fuegos artificiales que iluminaron el cielo marabino dando inicioa la esperada Feria de la Chinita.

Devoción y explosión de alegría

La devoción se tradujo en una explosión de alegría y alabanzas, demostrando el profundo sentimiento que genera esta tradición de la Bajada que simboliza el reencuentro de la Virgen con sus fieles, quienes se acercan para expresarle sus penas y alegrías.

Noticia al Día/ Fotos: Will Marval

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 302 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 277 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 249 Votos)
  • Okey 101 FM (12%, 239 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (8%, 171 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 115 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 112 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 106 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 95 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 73 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (3%, 69 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 62 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 55 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 52 Votos)
  • Popular 95.5 FM (3%, 51 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 9 Votos)

Votantes totales: 2.037

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

El santo que nació un día como hoy: se cumplen 161 años del ‘Médico de los Pobres’

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Noticias Relacionadas

Al Dia

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

El conjunto merengue se posiciona con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona en la cima de la tabla de LaLiga
Al Dia

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Los consumidores están pagando entre 6 y 8 dólares por kilo en los mercados y charcuterías
Al Dia

Choque en la avenida 15 de Sierra Maestra

Este sería el segundo accidente registrado en lo que va de este domingo 26-O, y reseñado en nuestro medio de comunicación. Ambos han dejado lesiones en los involucrados
Al Dia

Fallece a los 100 años June Lockhart, icónica actriz de "Lassie" y "Perdidos en el Espacio"

Murió rodeada de su familia en su hogar en Santa Mónica, California

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025