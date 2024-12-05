PDVSA La Estancia Maracaibo conmemorará el décimo séptimo aniversario de la agrupación de danzas nacionalistas de la tercera edad, Rompiendo Cadenas, este viernes 6 de diciembre desde las 4:00 de la tarde.

En el encuentro también participarán Danzas ZulyMar y Contratiempo con el propósito de rendirle homenaje a Rompiendo Cadenas por sus años de labor bajo la dirección de su creadora, Maritza Cepeda.

Durante la actividad especial, el escenario se vestirá de color y tradición con los diferentes ritmos de las danzas nacionalistas y contemporáneas que bailarán las tres agrupaciones.

La invitación está abierta a toda la familia zuliana, con entrada libre y gratuita, PDVSA La Estancia es un espacio para el arte y la cultura.

Noticia al Día/Nota de prensa