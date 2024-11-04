Chiquinquirá bendice al municipio Simón Bolívar

La Sagrada Réplica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá llegó en su procesión lacustre a la Parroquia San Isidro Labrador en San Isidro y en Tía Juana del municipio Simón Bolívar, fue recibida por la feligresía y por las autoridades eclesiásticas con júbilo, fe y mucha devoción.

De esta manera nuestra madre sigue su viaje, bendiciendo cada rincón de este pueblo zuliano que ama, lucha, canta y ora.

Tras hacer visita en Los Puertos de Altagracia y Cabimas, la imagen de la Patrona de los zulianos sigue su recorrido por los pueblos de agua.

Noticia al Día