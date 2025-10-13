Lunes 13 de octubre de 2025
Arcoíris doble: Simboliza la esperanza buena suerte y prosperidad

El fenómeno fue visible desde distintas zonas residenciales, y desde los altos edificios y árboles. Bajo un cielo nublado, las personas observaron el espectáculo que muchos calificaron como “mágico”

Por Javier Sanchez

Ver dos arcoíris, uno sobre otro —fenómeno conocido como arcoíris doble— tiene explicaciones tanto científicas como espirituales, ya que se forma por la doble reflexión de la luz dentro de las gotas de agua.

La tarde de este lunes, un doble arcoíris se dejó ver sobre la ciudad, generando asombro entre vecinos y transeúntes. El fenómeno fue visible desde distintas zonas residenciales, y desde los altos edificios y árboles. Bajo un cielo nublado, las personas observaron el espectáculo que muchos calificaron como “mágico”.

Investigando un poco sobre el significado de este fenómeno, encontramos que en el Tarot y en la espiritualidad un doble arcoíris se interpreta como un símbolo poderoso de nuevo comienzo, transformación, crecimiento personal y abundancia. A menudo se considera una señal de que el mundo espiritual y el físico se están alineando, ofreciendo una invitación a la prosperidad y la paz.

Representa una fase de limpieza y purificación que sucede después de una “tormenta”, similar a un proceso de arrepentimiento y renovación espiritual.

Científicamente, es el resultado de que la luz del sol se refleja dos veces en las gotas de agua, lo que hace que el segundo arco sea más tenue y con los colores invertidos.

La razón científica es que la luz solar se refleja dos veces dentro de las gotas de agua, en lugar de una sola vez, como en el arcoíris primario. Esto provoca que el segundo arcoíris, o arcoíris secundario, tenga los colores invertidos (el violeta aparece arriba y el rojo abajo) y sea menos intenso en brillo. Simboliza, así, que la tormenta ha pasado y que la recompensa está por superarla.

Un arcoíris doble simboliza un nuevo comienzo y transformación. Espiritualmente, se interpreta como un mensaje de esperanza y crecimiento. El segundo arcoíris a menudo se asocia con el mundo espiritual, mientras que el primero representa el mundo físico, según algunas creencias.

El País/ Foto: Cortesía




