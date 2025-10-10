Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Científicos de distintas partes del mundo habrían conseguido fotografiar, por primera vez, a dos agujeros negros orbitando entre sí, según un artículo publicado el jueves en The Astrophysical Journal.

El más grande de ellos es considerado un ‘monstruo’ con una masa aproximadamente 18.000 millones de veces mayor a la del Sol, mientras que el más pequeño fue captado con un chorro de partículas cercanas a la velocidad de la luz que giraban como si se tratara de un perro meneando la cola.

El equipo, encabezado por Mauri Valtonen, astrónomo de la Universidad de Turku (Finlandia), utilizó una imagen de radio obtenida por RadioAstron, un satélite científico ruso equipado con un radiotelescopio y cuya base está en la nave Spektr-R diseñada por la Asociación Lavochkin.

Según el informe, los dos agujeros estarían encerrados en una órbita de 12 años a unos 5.000 millones de años luz de la Tierra.

"Por primera vez, logramos obtener una imagen de dos agujeros negros rodeándose entre sí", declaró Valtonen.

En el centro de un cuásar

A pesar de que estos fenómenos son difíciles de captar, pueden llegar a ser identificados gracias a los intensos chorros de partículas que emiten o por el gas brillante que los rodea.

En esta ocasión, los agujeros negros fueron identificados en el centro de un cuásar llamado OJ287. Los cuásares son núcleos galácticos extremadamente brillantes que emiten luz cuando un agujero negro supermasivo devora el gas cósmico y el polvo que lo rodea.

Los expertos explican que los registros que aparecen en la imagen podrían estar superpuestos, lo que significaría que no se puede descartar que se trate de solo un agujero negro. "Cuando se vuelva a alcanzar una resolución similar a la proporcionada por RadioAstron, en el futuro… sería posible verificar el ‘movimiento de la cola’ del agujero negro secundario", concluyeron.

Noticia al Día / RT