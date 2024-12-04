Cayó un meteorito en Siberia que era considerado "potencialmente peligroso" pero no causó daños

Un asteroide iluminó el cielo de la remota región oriental rusa de Yakutia a primera hora de este miércoles, produciendo una bola de fuego antes de probablemente quemarse en la atmósfera, según funcionarios y científicos.

El asteroide denominado C0WEPC5 ingresó el martes 3 de diciembre a las 19:17 hora de Moscú en la atmósfera terrestre. La agencia espacial rusa, Roscosmos, lo había denominado como “potencialmente peligroso”, pero al final no causó daños.

“Los habitantes de los distritos de Olekminsk y Lensk pudieron observar por la noche una cola similar a la de un cometa y un destello”, declaró.

La Agencia Espacial Europea, en su página X, indicó que se cree que el asteroide midió 70 cm de diámetro y fue avistado unas 12 horas antes de su aparición en el cielo. El asteroide entró en la atmósfera a la 1.15 hora local (1615 GMT).

"Gracias a las observaciones de astrónomos de todo el mundo, nuestro sistema de alerta pudo predecir este impacto con una precisión de +/- 10 segundos", declaró la agencia.

El astrónomo Alan Fitzsimmons, de la Queen’s University de Belfast, citado por la revista New Scientist, declaró antes de la aparición de la bola de fuego que el asteroide era “pequeño, pero aún así será bastante espectacular, visible a cientos de kilómetros”.

Noticia al Dia / Infobae