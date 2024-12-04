Domingo 21 de septiembre de 2025
Ciencia

Cayó un meteorito en Siberia que era considerado "potencialmente peligroso" pero no causó daños

Cayó un meteorito en Siberia que era considerado "potencialmente peligroso" pero no causó daños. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Cayó un meteorito en Siberia que era considerado
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un asteroide iluminó el cielo de la remota región oriental rusa de Yakutia a primera hora de este miércoles, produciendo una bola de fuego antes de probablemente quemarse en la atmósfera, según funcionarios y científicos.

El asteroide denominado C0WEPC5 ingresó el martes 3 de diciembre a las 19:17 hora de Moscú en la atmósfera terrestre. La agencia espacial rusa, Roscosmos, lo había denominado como “potencialmente peligroso”, pero al final no causó daños.

“Los habitantes de los distritos de Olekminsk y Lensk pudieron observar por la noche una cola similar a la de un cometa y un destello”, declaró.

La Agencia Espacial Europea, en su página X, indicó que se cree que el asteroide midió 70 cm de diámetro y fue avistado unas 12 horas antes de su aparición en el cielo. El asteroide entró en la atmósfera a la 1.15 hora local (1615 GMT).

"Gracias a las observaciones de astrónomos de todo el mundo, nuestro sistema de alerta pudo predecir este impacto con una precisión de +/- 10 segundos", declaró la agencia.

El astrónomo Alan Fitzsimmons, de la Queen’s University de Belfast, citado por la revista New Scientist, declaró antes de la aparición de la bola de fuego que el asteroide era “pequeño, pero aún así será bastante espectacular, visible a cientos de kilómetros”.

Noticia al Dia / Infobae

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Encendido de Bella Vista será el próximo 7 de noviembre

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

Trillizas idénticas: Un hecho que ocurre una vez cada cien mil embarazos

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

FANB rescata a secuestrado y logra detener a un miembro de la banda “El Virolo”

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Donald Trump pide al Tribunal Supremo mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de personas trans

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Falleció Brad Everett Youg, actor de ‘Grey’s Anatomy’ a los 46 años en un trágico accidente

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Gustavo Dudamel se despedirá de la Filarmónica de Los Ángeles tras 17 años de trabajo

El criollo anunció, en febrero de 2023, que dejaría de ser el director de la Filarmónica de Los Ángeles para incorporarse como director a la de Nueva York de forma permanente
Al Dia

Asteroide de casi 300 metros pasará cerca de la Tierra este jueves 18-Sept: Aseguran científicos rusos

Solo podrá ser observado con ayuda de un telescopio de 300 milímetros para aficionados avanzados o profesionales
Ciencia

Último eclipse solar del año será este domingo 21-Sep: ¿Dónde se podrá ver?

Se trata de un eclipse solar parcial. De acuerdo con la NASA, estos ocurren “cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados
Ciencia

Lya Ímber: Pionera y figura emblemática de la medicina venezolana

Lya Ímber de Coronil es una figura emblemática en el mundo de la medicina en Venezuela. Este año se cumplen 44 años de su fallecimiento, y se la recuerda como la primera mujer en obtener un título médico en el país, dedicando su vida al bienestar de los niños.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025