Martes 26 de agosto de 2025
Ciencia

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

El tema y misterio ha sido debate durante décadas.

Por Pasante1

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas
Imagen: GQ México
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El misterio que envuelve al Triángulo de las Bermudas, una zona de mar entre Florida, Puerto Rico y las islas Bermudas, puede haber sido resuelto. Este lugar ha sido el centro de numerosas desapariciones durante décadas, lo que ha alimentado tanto teorías científicas como especulaciones de todo tipo.

Las teorías sobre lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas han existido desde 1945, cuando el Vuelo 19, un grupo de cinco bombarderos de la Marina estadounidense, desapareció de la zona.

Ante la falta de una explicación clara, el misterio se ha profundizado con el tiempo, y se ha relacionado con comportamientos sobrenaturales. Algunas teorías han apuntado a la actividad extraterrestre, alegando que la zona actúa como un agujero para naves alienígenas, o incluso a supuestos avistamientos de ovnis y barcos fantasmas.

La explicación natural del Triángulo de las Bermudas


Recientemente, un documental del Canal 5 de Reino Unido, titulado El enigma del Triángulo de las Bermudas, afirmó haber encontrado una respuesta plausible.

En la serie, el oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, explicó que la causa más probable de las desapariciones son las olas gigantes.

Las olas gigantes son corrientes violentas e impredecibles que pueden medir hasta el doble de la altura de las olas circundantes. Según Boxall, "hay tormentas al sur y al norte que se unen. Y si se suman más desde Florida, podría formarse una ola gigante potencialmente mortal", capaz de hundir barcos de forma rápida y sin dejar rastro.

¿Qué es verdaderamente cierto sobre El Triángulo de Las Bermudas?

No es especialmente algo alarmante, pero así la ciencia de esta manera sugiere que no hay casi misterio en lo absoluto.

Una sutil anomalía magnética podría haber extraviado a los navegadores de su rumbo en los tiempos en que no existía El GPS, realmente pese a una gran cantidad de huracanes en la zona, El Triángulo de Las Bermudas no ha tenido una cifra estadísticamente elevada de accidentes y naufragios.

En su libro del año 1975, The Bermuda Triangle Mystery Solved, traducido como El misterio del Triángulo de Las Bermudas como resuelto, Larry Kusche reveló que los informes sobre el tema frecuentemente eran inciertos, fuera de sí o no bien estudiados.

En términos simples, al público le encantan los enigmas y, si bien El Triángulo de Las Bermudas es probablemente la zona de mar más conocida del planeta, ni siquiera aparece en un análisis del 2013 que habló sobre las áreas más peligrosas para el transporte marino.

Comparado con El Triángulo de Alaska que ha visto desaparecer a más de 20.000 personas a lo largo de los años, y aun si, no se nota que este enlazado con la tecnología extraterrestre o con lo que queda de La Atlántida.

Pareciendo como que la humanidad hubiera creado algo de la nada, pero aun si es mejor evitar viajar solo al Triangulo del Diablo para seguir sustentando teorías.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante) Con información de LADbible de Reino Unido

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

La artesanía wayúu no pasa de moda y en el centro de Maracaibo están los mejores artículos

La artesanía wayúu no pasa de moda y en el centro de Maracaibo están los mejores artículos

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Se formó la tormenta tropical Juliette en el océano Pacífico

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Inicia capacitación masiva para optimizar operaciones en el Sistema Eléctrico Nacional

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Albert Ramírez llega a Venezuela tras alcanzar el título interino Semipesado de la AMB

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Venezolano fugitivo acusado de ataque al estilo ruleta rusa fue arrestado en Texas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen por dos temporadas

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

¿Sabes en cuáles paises del trópico se cultivan peras y manzanas?

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Francisco Álvarez avanza en su recuperación

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Dos grandes del espectáculo se marcharon un 27 de agosto: Popy y Néstor Zavarce

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

Murieron abuela y su nieto electrocutados tras caerle un cable de alta tensión en Baruta

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

FANB desmanteló artilleros en desembocadura del río Orinoco en Delta Amacuro

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

El Barcelona y su regreso al Spotify Camp Nou

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Rafa y Chinin ofrecerán una Rumba Gitana en Maracaibo a beneficio de Fundanica Zulia

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Nueva gestión y renovación en la Fundación Tranvía de Maracaibo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Documentos que debes tener para circular en Venezuela según el reglamento del INTT

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Muere madre de dos niños tras choque frontal en el sector Los Bucares: Su esposo está grave en el HUM

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Reportan que EEUU despliega su avión del ‘juicio final’ en Groenlandia

Noticias Relacionadas

Ciencia

Científico británico pudo haber resuelto el misterio del Triángulo de Las Bermudas

El tema y misterio ha sido debate durante décadas.
Al Dia

"No soy un dictador. Soy un hombre con gran sentido común y una persona inteligente": Asegura Trump

Esto, tras las críticas en su contra por desplegar a las tropas en Washington y amenazar con hacerlo en Chicago
Internacionales

España declara zona catastrófica en 16 comunidades por emergencias climáticas: Más de 410 mil hectáreas quemadas

De ellas, 113 son grandes incendios forestales. Este martes hay quince de ellos en situación de gravedad potencial 2, la más elevada.
Internacionales

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Una posibilidad para estos inusuales casos podría ser una rara mutación genética mitocondrial que ahora está siendo indagada por expertos en farmacología y genética.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025