El misterio que envuelve al Triángulo de las Bermudas, una zona de mar entre Florida, Puerto Rico y las islas Bermudas, puede haber sido resuelto. Este lugar ha sido el centro de numerosas desapariciones durante décadas, lo que ha alimentado tanto teorías científicas como especulaciones de todo tipo.

Las teorías sobre lo que sucede en el Triángulo de las Bermudas han existido desde 1945, cuando el Vuelo 19, un grupo de cinco bombarderos de la Marina estadounidense, desapareció de la zona.

Ante la falta de una explicación clara, el misterio se ha profundizado con el tiempo, y se ha relacionado con comportamientos sobrenaturales. Algunas teorías han apuntado a la actividad extraterrestre, alegando que la zona actúa como un agujero para naves alienígenas, o incluso a supuestos avistamientos de ovnis y barcos fantasmas.

La explicación natural del Triángulo de las Bermudas



Recientemente, un documental del Canal 5 de Reino Unido, titulado El enigma del Triángulo de las Bermudas, afirmó haber encontrado una respuesta plausible.

En la serie, el oceanógrafo Simon Boxall, de la Universidad de Southampton, explicó que la causa más probable de las desapariciones son las olas gigantes.

Las olas gigantes son corrientes violentas e impredecibles que pueden medir hasta el doble de la altura de las olas circundantes. Según Boxall, "hay tormentas al sur y al norte que se unen. Y si se suman más desde Florida, podría formarse una ola gigante potencialmente mortal", capaz de hundir barcos de forma rápida y sin dejar rastro.

¿Qué es verdaderamente cierto sobre El Triángulo de Las Bermudas?

No es especialmente algo alarmante, pero así la ciencia de esta manera sugiere que no hay casi misterio en lo absoluto.

Una sutil anomalía magnética podría haber extraviado a los navegadores de su rumbo en los tiempos en que no existía El GPS, realmente pese a una gran cantidad de huracanes en la zona, El Triángulo de Las Bermudas no ha tenido una cifra estadísticamente elevada de accidentes y naufragios.

En su libro del año 1975, The Bermuda Triangle Mystery Solved, traducido como El misterio del Triángulo de Las Bermudas como resuelto, Larry Kusche reveló que los informes sobre el tema frecuentemente eran inciertos, fuera de sí o no bien estudiados.

En términos simples, al público le encantan los enigmas y, si bien El Triángulo de Las Bermudas es probablemente la zona de mar más conocida del planeta, ni siquiera aparece en un análisis del 2013 que habló sobre las áreas más peligrosas para el transporte marino.

Comparado con El Triángulo de Alaska que ha visto desaparecer a más de 20.000 personas a lo largo de los años, y aun si, no se nota que este enlazado con la tecnología extraterrestre o con lo que queda de La Atlántida.

Pareciendo como que la humanidad hubiera creado algo de la nada, pero aun si es mejor evitar viajar solo al Triangulo del Diablo para seguir sustentando teorías.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante) Con información de LADbible de Reino Unido