Conozca a qué hora se podrá ver el eclipse total de luna este 13 y 14-Mar en Venezuela

El próximo jueves 13 y viernes 14 de marzo de 2025, gran parte de Venezuela será testigo de un eclipse total de luna.

De acuerdo con la sociedad Astronómica de la Universidad de Carabobo, este fenómeno astronómico será visible a simple vista.

En tal sentido, se explicó que, el eclipse total de luna se produce cuando la Luna pasa completamente a través de la sombra de la Tierra, conocida como la umbra. A medida que esto sucede, la Luna se oscurece gradualmente y adquiere un tono rojizo característico. Este enrojecimiento se debe a la dispersión de la luz solar a través de la atmósfera terrestre, un efecto similar al que se observa durante los amaneceres y atardeceres.

Este evento astronómico es una oportunidad para que personas de todas las edades se maravillen con la belleza del universo, se lee en una publicación en su sistio web.

En ese contexto, la Sociedad Astronómica de la Universidad de Carabobo exhortó a la población a prepararse para observar este fenómeno.

Para verlo en su totalidad, hay que mantenerse despierto durante la madrugada, ya que la penumbra inicia 23:57 HLV, el eclipse parcial a la 01:10 HLV y la totalidad del eclipse se verá a las 02:59 HLV. El fin del eclipse se concretará para Venezuela a las 06:00 HLV, indicó meteovargas.com.

Al igual será visible desde Estados Unidos, Canadá y México. Además, de algunos países como España, Francia y el Reino Unido, así como en África y el este de Asia.

Lee también: Luna de Sangre iluminará la noche del 13 y madrugada del 14 de marzo

Noticia al Día/Información de Diario 2001