Descubren señales de radio provenientes de una estrella a mil 600 años luz

Astrónomos descubrieron un sistema binario a 1.600 años luz que emite ráfagas de radio repetitivas cada 125,5 minutos. El sistema, llamado ILT J1101+5521, está compuesto por una enana blanca y una enana roja. Las señales, que duran entre 30 y 90 segundos, se deben a la interacción de los intensos campos magnéticos de ambas estrellas durante su órbita extremadamente cercana.

Este hallazgo, publicado en Nature Astronomy (abril de 2025), es el primero en identificar emisiones de radio de larga duración provenientes de un sistema binario de este tipo, desafiando la creencia de que solo estrellas de neutrones o magnetares podían generar este tipo de señales. El estudio sugiere que este fenómeno podría ser más común de lo que se pensaba.

