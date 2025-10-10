Descubren un planeta errante que engulle todo a su paso

Astrónomos del Observatorio Europeo Austral reportaron el jueves pasado el hallazgo de un joven planeta que aumenta de tamaño a velocidad récord, ‘devorando’ todo a su alrededor.

Los expertos reportan que está consumiendo gas y polvo de sus alrededores a una velocidad de 6.000 millones de toneladas por segundo, una tasa de crecimiento jamás registrada para cualquier planeta.

El cuerpo celeste denominado Cha1107-7626 fue visto a través del telescopio de largo alcance de las instalaciones del observatorio ubicadas en el desierto de Atacama (Chile).

"La gente puede pensar en los planetas como mundos tranquilos y estables, pero con este descubrimiento vemos que los objetos de masa planetaria que flotan libremente en el espacio pueden ser lugares emocionantes", declaró Víctor Almendros-Abad, astrónomo del Observatorio Astronómico de Palermo y autor principal del nuevo estudio.

Cabe recordar que Cha1107-7626 es clasificado como planeta errante porque, a diferencia de los planetas de nuestro sistema solar, flota libremente sin orbitar a ninguna estrella.

Cha1107-7626 se encuentra a unos 620 años luz de distancia en la constelación del Camaleón y su masa es de cinco a diez veces más grande que la de Júpiter. Los expertos indican que cuerpos celestes como este pueden compartir características de formación con las estrellas, invitando a preguntar "cómo podrían ser los mundos más allá de los nuestros durante sus etapas nacientes".

Noticia al Día / RT