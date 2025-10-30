Miércoles 29 de octubre de 2025
El cometa 3I/ATLAS no impactará la Tierra este 30 de octubre, pero se acercará al Sol en un evento astronómico sin precedentes, según la Nasa

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile, y ha sido clasificado como un objeto interestelar, es decir, proveniente de fuera del sistema solar. Es el tercer cuerpo de este tipo detectado por la comunidad científica, luego de los casos de ‘Oumuamua y el cometa Borisov

Por Andrea Guerrero

El cometa 3I/ATLAS no impactará la Tierra este 30 de octubre, pero se acercará al Sol en un evento astronómico sin precedentes, según la Nasa
Foto: Agencia
Diversos medios han difundido rumores sobre la supuesta llegada del cometa 3I/ATLAS a la Tierra este 30 de octubre, generando inquietud entre la población. Sin embargo, la Nasa ha confirmado que el cometa no representa peligro alguno para el planeta, ya que no se aproxima directamente a la Tierra, sino que alcanzará su punto más cercano al Sol (perihelio) en esa fecha.El cometa 3I/ATLAS fue descubierto el 1 de julio de 2025 por el sistema de sondeo ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Río Hurtado, Chile, y ha sido clasificado como un objeto interestelar, es decir, proveniente de fuera del sistema solar. Es el tercer cuerpo de este tipo detectado por la comunidad científica, luego de los casos de ‘Oumuamua y el cometa Borisov.

Según reportes del portal AS México y el sitio oficial de la Nasa, el cometa pasará cerca del Sol, lo que permitirá su observación desde telescopios especializados. No se acercará a la Tierra ni existe riesgo de colisión, como han aclarado astrónomos del Centro de Planetas Menores y del Instituto de Teoría y Computación de Harvard.

El cometa ha despertado interés por su trayectoria hiperbólica, su composición química inusual —incluyendo emisiones de tetracarbonilo de níquel— y por presentar fenómenos como una “anticola”, lo que llevó a la Nasa a activar protocolos de observación y defensa planetaria, sin emitir ninguna alerta de impacto.

¿Puede observarse desde Venezuela?

Aunque el cometa no será visible a simple vista, algunos observatorios y plataformas astronómicas transmitirán su trayectoria en vivo, especialmente durante su paso cercano al Sol. Se recomienda seguir cuentas oficiales como Nasa Ciencia y medios especializados para acceder a imágenes y datos actualizados.

Cabello: Este miércoles se incautó al narcotráfico 1.600 litros de acetona y 800 litros de resina

Noches de Gaitas: Talento infantil en la Fonoplatea de los Éxitos

Vinícius Júnior ofreció disculpas tras su reacción en el Clásico

Anne Hathaway y Sabrina Carpenter protagonizaron momento de sorpresas y humor en concierto de Nueva York

Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez

Israel atacó Gaza en medio de la tregua

¡Bebé en camino! Ex RBD Dulce María anuncia segundo embarazo sorpresa

Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Magallanes se impuso ante Caribes para tomar oxígeno

Benzema elimina a Cristiano Ronaldo y avanza a cuartos en la King Cup saudí

Bravos se reencuentra con la victoria tras superar a Tiburones en su territorio

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Indignación por video de médicas riéndose y burlándose de una paciente que gritaba de dolor

Horror en Brasil: Asciende a 132 la cifra de muertos tras operación letal

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

