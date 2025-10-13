El planeta se enfrenta a una “nueva realidad” al alcanzar el primero de una serie de puntos de inflexión climáticos catastróficos, según informe

El planeta se enfrenta a una “nueva realidad” al alcanzar el primero de una serie de puntos de inflexión climáticos catastróficos y potencialmente irreversibles: la muerte generalizada de los arrecifes de coral, según un informe histórico elaborado por 160 científicos de todo el mundo.

A medida que los humanos quemamos combustibles fósiles y aumentan las temperaturas, ya se están generando olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales más graves. Pero se avecinan impactos aún mayores. El cambio climático también podría estar desequilibrando tanto los sistemas cruciales de la #Tierra –desde la selva amazónica hasta las capas de hielo polares– que colapsen, generando efectos catastróficos en todo el planeta.

Desde 2023, los #arrecifes del mundo han sufrido el peor blanqueamiento masivo registrado, con temperaturas récord en los océanos, con más del 80 % afectados. Lo que era un derroche submarino de color y vida está siendo reemplazado por un paisaje blanqueado y dominado por algas.

Noticia al Día/CNN