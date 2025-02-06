El telescopio espacial James Webb seguirá al asteroide que podría impactar en la Tierra

El telescopio espacial James Webb medirá a partir de finales de abril el recorrido del asteroide 2024 YR4, que podría chocar con la Tierra en diciembre de 2032, explicó este martes en Viena el jefe de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea (ESA), Richard Moissl.

El asteroide fue descubierto el pasado 27 de diciembre desde el observatorio ATLAS en Chile y actualmente existe un posibilidad del 2,2 % de que colisione en la Tierra, por lo que el ‘Grupo Asesor de Misiones Espaciales’ (SMPAG, en sus siglas en inglés), que forma parte de la ONU, ha comenzado a vigilar su recorrido.

La posibilidad de que colisione ayer, miércoles, era de un 1,2 %, lo que aumentó este jueves a lo largo del día a un 1,9 % y luego incluso hasta un 2,2 %, "aunque es una cifra que va a cambiar cada día", precisó el experto en declaraciones a EFE.

Se trata del primer asteroide en estar en nivel 3 de la llamada ‘escala Torino’, lo que implica que este objeto tiene más de un 1 % de posibilidades de impactar en la Tierra y mide entre 40 y 90 metros de diámetro.

Por ahora, el asteroide se puede ver desde los observatorios terrestres, pero a partir de finales de abril dejará de ser visible desde la Tierra y se deberán utilizar otros telescopios de mayor precisión.

Por eso, se harán mediciones con el telescopio espacial James Webb, "el más potente del momento", según explicó Moissl al margen de una reunión de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), con sede en la capital austríaca.

Este telescopio, desarrollado por 14 países y lanzado al espacio a finales de 2021, se encuentra a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, justo enfrente del Sol.

Según el experto, James Webb permitirá calcular el diámetro exacto del objeto, un dato esencial para evaluar su riesgo, pues por el momento se desconoce con exactitud su tamaño.

"Tenemos pistas que nos hacen pensar que es un asteroide de composición pétrea, que probablemente mida entre 40 y 90 metros de diámetro, normalmente tirando a la baja", detalló Moissl.

En caso de que se confirmara que el tamaño es superior a los 50 metros de diámetro, "el asunto sería más complicado", pues si colisiona en una ciudad o en una zona muy poblada "esa zona desaparecería del mapa", aseguró el experto alemán.

A su vez, Moissl vaticinó que el escenario más probable es que para mediados de marzo o principios de abril se reduzca a cero el porcentaje de posibilidades de impacto con la Tierra.

La UNOOSA fue el organismo que impulsó en su momento que 2029 fuera el ‘Año Internacional de Concienciación sobre Asteroides y Defensa Planetaria’ para sensibilizar a la sociedad sobre la amenaza de asteroides y reforzar la cooperación internacional en estrategias de protección de la Tierra.

"La educación sobre este tema es muy importante. La gente tiene muchas ideas erróneas sobre asteroides, a menudo por las películas de Hollywood, en las que el fin del mundo es la única opción. Esto genera una preocupación innecesaria", aseguró Moissl.

UNOOSA busca concienciar así sobre la creciente detección de asteroides que pueden suponer una amenaza y los avances en defensa planetaria, como lo demostró la misión ‘DART’, de la NASA, que logró en 2022 desviar un asteroide.

A lo largo del año 2029 se realizarán campañas educativas y actividades de divulgación con el respaldo de la ONU y de entidades como la Unión Astronómica Internacional.

"Queremos educar sobre qué significan esos porcentajes, que un asteroide de 1 metro no es un gran problema, pero uno de 100 metros sí podría ser mucho más serio", concluyó Moissl.

