Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

El telescopio espacial Webb detecta indicios de un exoplaneta en el sistema estelar más cercano al Sol

La existencia de un exoplaneta tan cercano ofrecería la mejor oportunidad de recopilar datos sobre sistemas planetarios distintos del nuestro, pero se trata de observaciones muy difíciles de hacer incluso para el Webb

Por Andrea Guerrero

El telescopio espacial Webb detecta indicios de un exoplaneta en el sistema estelar más cercano al Sol
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La estrella Alfa Centauri A, ubicada a solo cuatro años luz de la Tierra, podría albergar un planeta gigante gaseoso y el telescopio espacial James Webb ha proporcionado las pruebas hasta ahora más sólidas de su existencia.Circuito Unión Radio

La existencia de un exoplaneta tan cercano ofrecería la mejor oportunidad de recopilar datos sobre sistemas planetarios distintos del nuestro, pero se trata de observaciones muy difíciles de hacer incluso para el Webb.

El sistema estelar triple Alfa Centauri, visible solo desde el hemisferio sur de la Tierra, está formado por las estrellas binarias Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, ambas similares al sol, y la tenue estrella enana roja Próxima Centauri.

Esta última alberga tres planetas, pero es mucho más difícil detectar su existencia en Alfa Centauri A y B, al ser muy brillantes, estar muy cerca y moverse rápidamente por el cielo.

Sin embargo, los astrónomos han encontrado evidencias sólidas de la existencia de un planeta gigante que orbita Alfa Centauri A, la tercera estrella más brillante del cielo nocturno.

Si se confirma su existencia, el planeta sería el más cercano a la Tierra que orbita en la zona habitable de una estrella similar al sol, aunque al ser un gigante gaseoso no podría albergar vida tal y como la conocemos.

Sol y la Tierra

Los investigadores creen que podría tener una masa aproximada a la de Saturno y orbitaría alrededor de Alfa Centauri A en una trayectoria elíptica que varía entre 1 y 2 veces la distancia entre el sol y la Tierra.

El descubrimiento, que ha sido aceptado para su publicación en The Astrophysical Journal Letters, se logró a través de varias rondas de observación con James Webb, la primera de ellas hace ahora un año, para lo que los instrumentos del telescopio tuvieron que atenuar la luz emitida por Alfa Centauri A y B.

Un análisis minucioso por parte del equipo de investigación y un extenso modelado por ordenador ayudaron a determinar que la fuente que se ve en la imagen de Webb es probablemente un planeta, y no un objeto de fondo (como una galaxia), un objeto en primer plano (un asteroide que pasa) u otro artefacto del detector o de la imagen.

Los investigadores realizaron observaciones adicionales en abril y febrero pasados, pero no revelaron ningún objeto similar al identificado en agosto de 2024.

Agencia Espacial Europea

El equipo realizó múltiples simulaciones de órbitas de ese posible exoplaneta y consideraron que «no es sorprendente que no se haya detectado nada en la segunda y tercera ronda de observaciones con Webb», según un comunicado la Agencia Espacial Europea (ESA).

«Descubrimos que, en la mitad de las órbitas posibles simuladas, el planeta se acercaba demasiado a la estrella y no habría sido visible para Webb ni en febrero ni en abril de 2025», dijo el investigador Aniket Sanghi, del Instituto Tecnológico de California (EE.UU.).

El posible planeta que se ve en la imagen de Webb tomada de Alfa Centauri A «marcaría un nuevo hito en los esfuerzos por obtener imágenes de exoplanetas» y de todo los fotografiados directamente «sería el más cercano a su estrella visto hasta ahora».

Además, se trataría del «más similar en temperatura y edad a los planetas gigantes de nuestro sistema solar, y el más cercano a nuestro hogar, la Tierra», destacó Sanghi.

Su mera existencia en un sistema de dos estrellas muy próximas entre sí -dijo el investigador- «pondría en tela de juicio nuestra comprensión de cómo se forman, sobreviven y evolucionan los planetas en entornos caóticos».

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

“Empoderada”, sencillo inédito de Paola Martínez con el que enaltece a las mujeres

“Empoderada”, sencillo inédito de Paola Martínez con el que enaltece a las mujeres

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Fiscalía imputará a los asesinos de la joven hallada enterrada en Yaracuy: Estaba embarazada y la estrangularon por no tomarse la píldora

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Cada granito cuenta: José Cardozo necesita una operación de corazón con urgencias

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Yordan Osorio cerca de volver al fútbol venezolano

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Lo mató a puñalas la mamá: Mientras dormía

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Chat GPT-5 llegó para cambiar la forma en la que usamos la inteligencia artificial

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Regresan a China las medidas utilizadas en la cuarentena del COVID-19

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Jefferson Savarino le da la victoria al Botafogo en octavos de final por Copa de Brasil

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Asesinaron al actor Adam Turck mientras paseaba a su perro por la calle

Gonzalo García portará el dorsal

Gonzalo García portará el dorsal "9″ y se acerca a su renovación con Real Madrid

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Servicio público: Ayudemos a Victoria Viera

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Rescatadas 563 personas de la esclavitud en una obra de construcción en Brasil: Estaban en condiciones precarias

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

Venezuela no pudo ante Japón en la segunda jornada de sóftbol de los Juegos Mundiales Chengdu

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Falleció el campeón mundial alemán Frank Mill

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

La novia de Javier: ¿También vamos a dejar que se nos muera en la calle?

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Hidrolago activó cronograma de abastecimiento por Estanque Redondo en Maracaibo y San Francisco

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Por celos mataron a preciosa adolescente con el mundo por delante en Bolívar

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Le fracturó la mano a golpes a su pareja en La Coromoto: Polisur le puso los ganchos

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Hallan el cadáver de una joven que tenía días reportada como desaparecida en Yaracuy

Noticias Relacionadas

Ciencia

El telescopio espacial Webb detecta indicios de un exoplaneta en el sistema estelar más cercano al Sol

La existencia de un exoplaneta tan cercano ofrecería la mejor oportunidad de recopilar datos sobre sistemas planetarios distintos del nuestro, pero se trata de observaciones muy difíciles de hacer incluso para el Webb
Al Dia

Amanda Huérfano sumó la cuarta medalla dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles

La zuliana sumó una nueva medalla para la región en la justa deportiva
Economía

Cae nuevo bono a través Patria

El pago de este beneficio se realiza de manera gradual a través de Patria
Internacionales

EEUU espera recibir 50 mil millones de dólares al mes por los aranceles

La entrada en vigor este jueves de los nuevos aranceles "recíprocos" impulsados por el mandatario republicano recrudece la guerra comercial librada por el neoyorquino desde su regreso al poder en enero pasado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025