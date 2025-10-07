Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Un grupo de investigación multidisciplinar liderado por Pedro P. Medina, profesor de la Universidad de Granada e investigador en el centro GENyO, ha explorado un camino más radical

Por Andrea Guerrero

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un grupo de investigadores ha logrado eliminar de manera directa del ADN tumoral las mutaciones más frecuentes del gen KRAS, vinculado a los tumores de pulmón, mediante una estrategia probada con éxito en ratones que es más eficaz que los fármacos.

Investigadores del Grupo de Genómica e Investigación Oncológica (GENyO) de la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, en el sur de España, firman este avance centrado en el cáncer de pulmón, enfermedad con 30.000 nuevos casos cada año en España que tiene una supervivencia del 20% a los cinco años por su diagnóstico tardío y la resistencia a tratamientos.

Este bajo porcentaje de supervivencia está vinculado al gen KRAS, que actúa como un interruptor molecular encargado de indicar a las células cuándo deben crecer y dividirse, pero que cuando muta provoca tumores agresivos y con muy mal pronóstico.

Durante décadas, KRAS ha sido conocido como un "gen intocable", aunque en 2021 cambió con un primer inhibidor dirigido contra la mutación KRAS G12C, un avance histórico, pero no definitivo porque muchos pacientes no responden al tratamiento y otros desarrollan resistencia en cuestión de meses.

Un grupo de investigación multidisciplinar liderado por Pedro P. Medina, profesor de la Universidad de Granada e investigador en el centro GENyO, ha explorado un camino más radical.

"En lugar de bloquear la proteína ya fabricada por la célula, nos planteamos eliminar la mutación en su origen genético. Así el tumor pierde la base de su crecimiento", ha detallado Medina, que coordina el estudio cuyos resultados publica Nature Communications.

El grupo ha desarrollado una herramienta que permite cortar el ADN con una precisión superior, reduciendo al mínimo los errores fuera del lugar que podrían dañar genes sanos.

Los científicos han diseñado guías moleculares capaces de identificar con exactitud las variantes mutadas para eliminar solo las copias defectuosas y dejar intactas las funcionales.

"Lo novedoso de nuestra aproximación es que logramos inactivar de forma precisa y programable el interruptor genético del tumor, atacándolo de forma específica sin afectar a las células sanas", señala Medina.

La estrategia ha sido ya validada en diferentes escenarios experimentales, primero en cultivos celulares bidimensionales y tridimensionales y después en organoides derivados de pacientes, pequeños minitumores cultivados en laboratorio que reproducen muchas de las características del cáncer real.

El equipo ha probado también en ratones, con los que ha demostrado la eficacia de este inhibidor que directamente impide la mutación vinculada al cáncer.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Se desploma un helicóptero en una autopista de California – EEUU

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Jesús Ramírez lidera la tabla de goleadores en Portugal

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Jackson Chourio se alista para volver al segundo duelo de la Serie Divisional

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Hablamos con Kaori Flores, directora de la película El Extraordinario Viaje del Dragón, que representará a Venezuela en los Goya

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Deportaron a periodista español detenido durante protestas en Quito

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 07 de octubre 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este martes 7 de octubre

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Eliminan del ADN las mutaciones más frecuentes de un gen vinculado al cáncer de pulmón

Noticias Relacionadas

Nacionales

Protección Civil activa protocolos ante intensas lluvias en el país

El foco de atención se centra en la onda tropical número 41, que actualmente se desplaza sobre las Antillas Menores

Entretenimiento

La venezolana Andrea Rubio será la animadora del Miss International 2025

La venezolana logró alzarse con la corona del Miss International en 2023
Zulia

Gobierno extiende atención a familias wayuu afectadas por crecida del río Paraguaipoa

El gobernador Luis Caldera y la ministra Clara Vidal, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y las Secretarías…
Al Dia

¡Trujillo de Fiesta! Diócesis decreta gran novena y altar en hogares para celebrar al Dr. José Gregorio Hernández

La Diócesis de Trujillo, ha sido portavoz de un Decreto dónde se exalta el gozo, la fe y devoción en honor a la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025