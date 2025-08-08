Viernes 08 de agosto de 2025
Al Dia

Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado donde rindió homenaje a quien definió como un símbolo de valor, inteligencia y liderazgo

Por Andrea Guerrero

Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13
Foto: Agencia
El pasado 7 de agosto, a los 97 años, falleció en su residencia en Lake Forest, Illinois, Jim Lovell, histórico astronauta de la NASA. Su legado representa uno de los más significativos del siglo XX por sus hazañas.

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado donde rindió homenaje a quien definió como un símbolo de valor, inteligencia y liderazgo.

“El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, dijo.

Un hombre que llevó a la humanidad más cerca de la Luna

Lovell fue uno de los primeros astronautas en orbitar la Luna durante la histórica misión Apolo 8, en diciembre de 1968. En aquella ocasión, junto a Frank Borman y William Anders, se convirtió en uno de los primeros humanos en presenciar la cara oculta del satélite natural.

Fue durante una misión como comandante del Apolo 13 en 1970 que selló su lugar en la historia, tras una explosión que puso en riesgo a la tripulación, pero Lovell lideró la situación con serenidad y aún bajo la presión de cargar a su responsabilidad varias vidas, logró que todos regresaran sanos y salvos a la Tierra.

Mucho más que un astronauta

Antes de llegar a la NASA, Lovell sirvió con distinción en la Marina de los Estados Unidos. Graduado de la Academia Naval, fue también piloto de pruebas, lo que lo preparó para los desafíos técnicos que luego enfrentaría en el espacio.

Sus compañeros astronautas lo apodaban "Smilin’ Jim" por su sonrisa contagiosa y su humor afilado. Su carisma, sumado a su temple, lo convirtió en un referente de la "época dorada" de la carrera espacial.

“Jim Lovell encarnó la audaz determinación y el optimismo de los exploradores del pasado y del futuro”, afirmó Duffy, asegurando que su contribución continúa inspirando las próximas misiones del programa Artemis, que buscan llevar nuevamente a la humanidad a la Luna.

Noticia al Día / Ronda

Noticias Relacionadas

Ciencia

Fallece Jim Lovell, ícono de la NASA y protagonista de la misión Apolo 13

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, confirmó la noticia a través de un emotivo comunicado donde rindió homenaje a quien definió como un símbolo de valor, inteligencia y liderazgo
Al Dia

Jeffren Suárez: “No me arrepiento de haber rechazado a Venezuela”

El futbolista indicó que en su momento lo llamaron para formar parte de las categorías juveniles
Zulia

Primera fase del programa oftalmológico en el Sur del Lago culmina exitosamente con 369 cirugías de cataratas

Esta iniciativa forma parte del Plan Cayapa de la Salud, promovido por el gobernador zuliano Luis Caldera y respaldado por la alcaldesa del municipio Colón, Misledys Ortigoza
Nacionales

Llueve en Maracaibo

Se espera la llegada de la Onda Tropical 24 el 10 de agosto

