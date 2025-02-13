Google usará la inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios

La tecnológica Google anunció este miércoles que usará la inteligencia artificial (IA) para determinar si un usuario es mayor o menor de 18 años y aplicar así filtros en el contenido para que este se adecúe más a su edad.

“Este año empezaremos a probar en Estados Unidos un modelo de estimación de la edad basado en el aprendizaje automático”, anotó la vicepresidenta de la división de tecnología de la compañía, ‘Core’, Jenn Fitzpatrick, en un post.

Según Fitzpatrick, esta tecnología ayuda a la empresa a determinar si un usuario es mayor de edad para aplicar así “protecciones que ayuden a proporcionar experiencias más apropiadas para su edad”.

Está previsto que este modelo, que se usará en todos los productos de Google, llegue a otros países en el futuro, apuntó.

“Seguiremos invirtiendo en tecnologías que ayuden a proteger y empoderar a los niños y adolescentes en todas las plataformas de Google, y también estamos comprometidos a trabajar con las partes interesadas de todo el mundo para ayudar a avanzar en enfoques políticos inteligentes y sólidos para mantener a los jóvenes más seguros en línea”, afirmó Fitzpatrick.

La empresa anunció hoy una serie de medidas para proteger a los usuarios más pequeños e informó además de la aplicación de la IA generativa en la función Learn About, que proporcionará experiencias de aprendizaje interactivas, y en NotebookLM, un asistente de investigación personalizado que puede hacer resúmenes y explicar ideas complejas.

Noticia al Día / EFE