Martes 09 de septiembre de 2025
Al Dia

Hábitos que ayudan a prevenir el cáncer de colon

Si bien no existe una fórmula directa para evitar su aparición, diversos estudios definen las acciones que pueden contribuir a prevenir la enfermedad

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El cáncer colorrectal, que agrupa cáncer rectal y de colon, es el tercero más diagnosticado en el planeta y es la segunda causa más común de muerte por cáncer, registrándose al menos 900.000 fallecidos cada año. Si bien no existe una fórmula directa para evitar su aparición, diversos estudios definen las acciones que pueden contribuir a prevenir la enfermedad.

No dejes de hacerte pruebas

El proceso de crecimiento de las células hasta convertirse en pólipos precancerosos toma de 10 a 15 años. Los pólipos pueden ser extirpados antes de convertirse en cáncer, ante lo cual, la temprana detención de los mismos es fundamental para combatir el cáncer colorrectal. De hecho, la extirpación de pólipos ha contribuido a la disminución de la tasa de muerte por este tipo de cáncer en las últimas décadas.

De esta manera, los exámenes médicos, en especial las colonoscopías, deben tomarse muy en cuenta. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda que los adultos comiencen a examinarse a los 45 años.

Cuida tu físico y tu alimentación

Estudios han confirmado que tanto hombres como mujeres con obesidad son más propensos a desarrollar cáncer colorrectal.

Mantener un estilo de vida activo ayuda a evitar la formación de pólipos. Se recomienda practicar ejercicios que aumenten ligeramente el ritmo cardíaco y limitar el tiempo que se pasa acostado o sentado.

Asimismo, una alimentación rica en frutas, verduras y granos integrales podría disminuir el riesgo de cáncer colorrectal. En cambio, las carnes rojas (res, cerdo y cordero) o procesadas (embutidos y salchichas) tienen un impacto negativo en la prevención de la enfermedad.

Evita el alcohol y el cigarrillo

Expertos sostienen que no ingerir alcohol es muy beneficioso para el organismo, pues varios estudios han vinculado su consumo con la aparición de esta patología. Si la meta de eludir su ingesta es inalcanzable, no deberá sobrepasar una bebida por día para las mujeres y dos para los hombres.

No es un secreto que el hábito de fumar es responsable, en gran medida, de otros tipos de cáncer, como el de pulmón. Investigaciones señalan que el cigarrillo puede influir también en el diagnóstico de cáncer colorrectal.

Medicamentos antiinflamatorios no esteroideos

Medicamentos tan cotidianos como las aspirinas y el ibuprofeno sorprendentemente podrían protegerte del cáncer colorrectal, además de desempeñar su función principal como antiinflamatorios no esteroideos. Esto no significa que debas recurrir a la ingesta de estos remedios en grandes cantidades, ya que pueden causar efectos secundarios que atenten contra la vida, como sangrado debido a la irritación del estómago o úlceras estomacales. Por esta razón, siempre es importante consultar a los médicos especialistas.

Noticia al Día / RT

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
