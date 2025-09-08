Lunes 08 de septiembre de 2025
Imágenes del espectáculo en el cielo que nos regaló el eclipse lunar total

Los espectadores de China e India fueron los que tuvieron la mejor ubicación para presenciarlo

Por María Briceño

Foto: AFP
Los apasionados de la astronomía pudieron observar la noche del domingo una "luna de sangre" durante un eclipse lunar total visible sobre todo en Asia y Oceanía, pero también parcialmente en Europa y África.

Desde el Puente Flotante en el parque Zaryadye de Moscú, el domingo 7 de septiembre de 2025/Foto: AP
Desde Nablus, en la Cisjordania ocupada, a primera hora del 8 de septiembre de 2025. Foto: AFP
Una luna de sangre se alza antes de un eclipse lunar en Hadera, Israel, el domingo 7 de septiembre/Foto: AP

Los espectadores de China e India fueron los que tuvieron la mejor ubicación para presenciarlo, al igual que los habitantes del este de África y el oeste de Australia.

La luna llena se alza tras la estatua de un ángel, colocada sobre la Columna de Alejandro en la Plaza del Palacio, para un eclipse lunar total en San Petersburgo, Rusia, el domingo 7 de septiembre/Foto: AP

La luna de sangre no se vio en todos lados

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone de manera perfecta entre el Sol y la Luna. La atmósfera, de hecho, actúa como un filtro. Dispersa los tonos azules y deja que los rojos y naranjas se curven y se refracten hasta bañar la superficie lunar. El resultado es esa luna de sangre.

Mientras gran parte del mundo disfrutaba del espectáculo, en el continente americano la noche no trajo el mismo regalo.

En América del Norte y del Sur, el evento coincidió con las horas del día, lo que hizo que la luna fuera invisible para los habitantes de esas regiones.

Para ojos expertos, fue un recordatorio de la naturaleza caprichosa del cosmos, que elige su escenario y su audiencia sin previo aviso.

Es así cómo mientras la Luna volvía a su color habitual, el mundo se quedó con la memoria de un instante mágico. Un instante en el que una misma emoción de asombro y maravilla conectó a personas separadas por océanos.

Noticia al Día/Información de Yahoo Noticias

