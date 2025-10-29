Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

IMPACTANTE imagen del huracán Melissa se observa desde la ventana de un avión

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, mostró en esta imagen su característica formación de "efecto estadio": un cielo despejado en el centro rodeado por muros de nubes densas y simétricas. Esta estructura revela la potencia y organización interna del fenómeno, considerado uno de los más violentos del Atlántico en 2025

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Una imagen impactante del ojo del huracán Melissa, captada desde el interior de un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), ha dado la vuelta al mundo por su precisión y dramatismo. La toma aérea fue realizada por el escuadrón de reconocimiento meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU., mientras atravesaban el centro del ciclón sobre el Caribe occidental.

El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 5 con vientos sostenidos de hasta 295 km/h, mostró en esta imagen su característica formación de “efecto estadio”: un cielo despejado en el centro rodeado por muros de nubes densas y simétricas. Esta estructura revela la potencia y organización interna del fenómeno, considerado uno de los más violentos del Atlántico en 2025.

Durante la misión, el avión WC-130J Hércules enfrentó turbulencias extremas al ingresar al ojo del huracán, lo que obligó a la tripulación a regresar a su base en Curaçao. A bordo, los técnicos lanzaron dropsondas, instrumentos que miden temperatura, humedad y velocidad del viento desde la altitud hasta el mar, permitiendo obtener datos clave para el monitoreo y pronóstico del sistema.

Las imágenes fueron compartidas por los canales oficiales de NOAA y el escuadrón @53rdWRS, generando miles de reacciones en redes sociales. Usuarios destacaron la belleza aterradora del fenómeno y la valentía de los pilotos que se adentran en estas tormentas para proteger vidas con información precisa.

Noticia al Día / El Tiempo

