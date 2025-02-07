La Nasa e Intuitive Machines, listos para el lanzamiento del módulo lunar Atenea

La Nasa y la compañía estadounidense Intuitive Machines cumplen los últimos preparativos de la misión IM-2, que será lanzada este mes desde Florida (EEUU) propulsada por un cohete Falcon 9 de Space X con el módulo lunar Athena (Atenea) a bordo.

La misión no tripulada, que despegará desde el Centro Espacial Kennedy cuenta con una ventana de lanzamiento de cuatro días, que empezarán a correr desde el próximo 26 de febrero, según confirmaron este viernes ejecutivos de la agencia espacial estadounidense durante una teleconferencia.

El módulo de aterrizaje Athena arribará a la meseta Mons Mouton, cerca del polo sur lunar, con un taladro y un espectrómetro de masas que medirán la potencial presencia de gases en el suelo lunar, así como con un dron "que puede saltar sobre la superficie lunar", explicó la NASA.

El módulo igualmente transportará un conjunto de retrorreflectores láser con la idea de brindar a las futuras naves espaciales un punto de referencia permanente en la superficie lunar.

La misión IM-2 llevará también el artefacto espacial de la NASA Lunar Trailblazer, que comenzará su viaje a la órbita lunar con miras a "mapear" la distribución de las diferentes formas de agua en el satélite terrestre.

La misión forma parte del programa Servicios Comerciales de Carga Lunar (CLPS, en inglés) de la NASA, y se enmarca dentro del programa Artemis con el que la agencia espacial estadounidense busca una presencia permanente en el satélite natural.

En 2024, Intuitive Machines logró aterrizar con éxito en la superficie lunar el módulo de aterrizaje de la clase Nova-C de la compañía, llamado Odysseus, lo que supuso el regreso de Estados Unidos a la superficie del satélite natural por primera vez desde 1972.

