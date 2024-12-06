La Nasa retrasa de nuevo el alunizaje tripulado y lo aplaza para 2027

El programa Artemis de la Nasa, que presente llevar astronautas a la Luna esta década, en medio de un renovado impulso internacional por la exploración lunar, enfrenta más retrasos.

La agencia comunicó este jueves que una misión prevista para alunizar en 2026 no tendrá lugar ahora hasta antes de mediados de 2027.

Además, una misión de reconocimiento que estaba programada para llevar astronautas alrededor de la Luna en septiembre de 2025 se lanzará no antes de abril de 2026.

Este retrasó está vinculado en parte a problemas con la cápsula Orion paga la tripulación que albergará a los astronautas durante ambas misiones lunares.

La Nasa reveló anteriormente que el escudo térmico de la nave, que impide que Orion se queme cuando el vehículo reingresa en la atmósfera terrestre, se carbonizó y erosionó de forma inesperada durante la misión no tripulada Artemis I, en 2022.

Noticia al Dia / Infobae