LA SALUD AMENA: ¡A COMER FRUTAS SE HA DICHO! (Vinicio Díaz Añez)

Si desea limpiar su cuerpo de las impurezas no vacile en escoger un día de la semana y coma solamente frutas, ellas le permitirán limpiar su organismo sin necesidad de recurrir a agentes químicos desagradables.

Una de las alternativas recomendadas para depurar periódicamente nuestro organismo de toxinas y otras impurezas es comer frutas durante un día de la semana. Y es que las frutas contienen suficientes elementos que permiten eliminar todo lo malo que se aloja en la sangre y en los tejidos del organismo como consecuencia de la ingesta de grasas.

Quienes vivimos en las zonas cálidas del Caribe tenemos la fortuna de poder disfrutar de una gran variedad de frutas tropicales que favorecen la eliminación de bacterias y contribuyen a la recuperación de lo que los especialistas llaman la flora intestinal positiva.

Esta es una razón suficiente para dejar de lado esas pociones o remedios químicos que someten a nuestro organismo a procesos de catarsis fisiológica, muchos de los cuales suelen tener un aspecto y sabor desagradables, sin mencionar los malos recuerdos de infancia que nos traen, ya que a muchos de nosotros nos los hacían tomar a la fuerza nuestras madres y abuelas.

Escoja un día a la semana – lo más sensato es el día lunes, pues por lo general el fin de semana comemos de todo – y seleccione las frutas que más le agraden. Hay algunas que por su sabor irresistible tienen sin duda el privilegio de contar con un consenso gustativo general. Tal es el caso de la naranja, el mango, la uva, la manzana, la piña, el durazno, la patilla, el melón, la pera y la lechosa.

Si desde la mañana seleccionamos estas frutas y las comemos en porciones regulares en el desayuno, almuerzo, merienda y cena, estamos dándole al organismo no solamente una dosis de nutrientes con poder calórico, sino también suficientes ingredientes que permitirán limpiar nuestra sangre y los diferentes cuerpos que cubren los tejidos de las células.

Veamos el poder de estas frutas una a una: El mango, por ejemplo, proporciona fibra, y por lo tanto propiedades laxantes que previenen o mejoran el estreñimiento. Por otra parte, su pulpa contribuye a reducir las tasas de colesterol en la sangre, al buen control de la glicemia y tiene un efecto beneficioso en casos de diabetes y exceso de peso, eso sí, cuando se come en cantidades adecuadas.

Las uvas se utilizan en las dietas depurativas, por la simplicidad de sus componentes y también por sus propiedades laxantes, Por cierto, son muy ricas en pectina. La manzana es efectiva contra el estreñimiento y la diarrea, y ayuda igualmente a limpiar los dientes y fortalecer las encías. Es, además, una gran fuente de vitamina CY. por si no lo sabía, ayuda reducir hasta en un 10 por ciento el nivel de colesterol.

La pera ayuda a limpiar el organismo, pero es también útil en las dietas de pérdida de peso, entre comidas, ya que su contenido en fibra mantiene la sensación de plenitud. La lechosa -a la que Carmen Miranda nunca quiso llevar en su cabeza-, cuando se ingiere, actúa como un laxante suave y elimina los parásitos intestinales. También fulmina las amebas y agiliza los procesos de cicatrización de las úlceras gástricas, gracias a una enzima genial llamada papaína.

Y ni hablar de la sandía -esa exquisita fruta que pone a los niños a lanzar sus semillas como una ametralladora-: su contenido en fibra ayuda a limpiar los intestinos, favorece la eliminación de residuos tóxicos y, por si fuera poco, ayuda a mantener la presión arterial. Así que vaya al mercado y compre las mejores frutas, no importa el precio, escoja un día a la semana para que desde la mañana hasta la noche coma exclusivamente frutas, su cuerpo se lo agradecerá.