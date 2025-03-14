Las mejores imágenes del eclipse lunar en todo el mundo

La madrugada de este viernes 14 de marzo, fue testigo de uno de lo fenómenos más espectaculares de la astronomía, un eclipse lunar total llamado "Luna de Sangre" y como ha asegurado la NASA, no se volverá a presenciar hasta el 2048.

La luna se ha teñido completamente de rojo por unos instantes, dejando a aquellos que se desvelaron atónitos ante lo que estaban presenciando, de seguro, una vista que no tendría explicación ni siquiera reviviéndolo en fotos.

Sin embargo, aquí te dejamos las mejores fotos del eclipse:

España/Foto: Reuters

Reino Unido/Foto: Reuters

Buenos Aires/Foto: Getty Images

Eclipse lunar visto desde Ferrol/Foto: EFE

Fotografía del eclipse lunar desde El Salvador/Foto: REUTERS

Vista del eclipse lunar entre dos edificios en Chicago/Foto: AP

Canadá/Foto: Reuters

Lee también: Así se vio la Luna de Sangre en Maracaibo durante el eclipse total

Noticia al Día