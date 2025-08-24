Meta y Google Cloud establecen acuerdo por $10.000 millones para reforzar capacidades en IA

Meta y Google Cloud firmaron un acuerdo por más de 10.000 millones de dólares, según fuentes cercanas. Se trata de un contrato que busca reforzar capacidades de Meta en Inteligencia Artificial por un lapso de seis años.

Google esta enfocado en competir con plataformas como Microsoft Azure y Amazon Web Services, en el mercado de infraestructura en la nube. Para 2025, la empresa que OpenAI se sumara como su cliente a pesar de que siempre dependió de Azure.

Un informe de Alphabet, difundido en julio pasado, reveló que durante el segundo trimestre del año su división Google Cloud generó 13.600 millones de dólares en ingresos y 2.830 millones de dólares en ganancias operativas. Esto equivale a un incremento del 32%, muy por encima del avance global de la compañía.

Meta busca impulsar su IA

Fuentes consultadas indican que el acuerdo entre Google y Meta se basa en infraestructura de inteligencia artificial. La empresa de Mark Zuckerberg estima gastos de entre 114.000 y 118.000 millones de dólares en 2025, recursos que están enfocados, en su mayoría, a modelos Llama y nuevas aplicaciones de IA en sus plataformas.

La rivalidad en publicidad digital que mantienen ambas empresas parece estar relegada por el momento, ya que ambas tecnológicas muestran pragmatismo frente a las necesidades actuales.

Se trata de una cuerdo ganar-ganar, ya que Google Cloud fortalecería su posición competitiva y Meta asegura la infraestructura necesaria para sostener su apuesta estratégica en inteligencia artificial a gran escala, indica una nota de BitFinanzas.

