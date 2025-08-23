No duerme desde hace dos años debido a un raro e indescifrable trastorno

Oliver Alvis, un británico de 32 años, sufre de un extraño trastorno del sueño que le ha impedido dormir adecuadamente durante casi dos años. Una noche, a finales de 2023, llegó tarde del trabajo y no pudo dormir. No le dio importancia, pero pasaron los días y la falta de sueño se volvió una constante que hasta hoy lo atormenta y que ha deteriorado su vida.

"No es solo falta de sueño, es la desaparición total del sueño. No siento somnolencia. No me quedo dormido. Estoy en un estado de alerta permanente", contó al diario Daily Mail. Asegura que sufre de dolores en su cuerpo y que no puede caminar bien ni digerir con normalidad los alimentos. "Ya no puedo relacionarme con nadie. Nada me da placer ni me divierte […]. Día y noche, permanezco despierto, sin siquiera sentir somnolencia, atrapado en una mente que no puede descansar, no puede recuperarse, no puede reiniciarse".

En medio de la vigilia constante y angustiante, este maquinista de profesión ha recurrido a viajar por el mundo en busca de un diagnóstico y un tratamiento efectivo, ya que nadie ha logrado determinar la causa de su problema.

Afirma haber consultado a más de 50 médicos, entre neurólogos, psiquiatras, psicólogos, y haberse sometido a innumerables tratamientos (terapia cognitivo-conductual, hipnoterapia, meditación). También ha recurrido a una amplia gama de medicamentos: potentes sedantes, somníferos, opioides y analgésicos, pero su cuerpo parece resistirse a todo.

Los especialistas le han dicho que no pueden hacer nada más por él, algunos incluso creen que está delirando y lo han "ignorado, ridiculizado y humillado", afirma. El neurólogo Guy Leschziner, especializado en trastornos del sueño, cree que Oliver podría estar sufriendo de insomnio paradójico, en el que la persona se percibe despierta, a pesar de que sus ondas cerebrales indican que está durmiendo.

Puede ser una afección difícil de tratar, en ocasiones acompañada de trastornos de salud mental, dice. Sea cual sea la explicación, Oliver solo anhela descansar "para poder vivir, no solo existir".

Man who hasn't slept for TWO YEARS: Train driver Oliver's a medical mystery. Now he tells of horrifying condition that's wrecked his health, how he lost everything… and why his eyes feel like they're melting out of his skull https://t.co/ZC9L1OPrws — Mail+ (@DailyMailUK) August 23, 2025

Noticia al Día / RT