Lunes 01 de septiembre de 2025
Ciencia

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama

Analistas estudiaron a más de 300 mujeres entre los 18 y 70 años.

Por Pasante1

Nutrientes como el magnesio, el selenio, el zinc bajan el riesgo del cáncer de mama
Imagen: Universidad Europea de Madrid
Un estudio realizado en Irán tanteó cómo ciertos elementos de la dieta pueden mediar en el progreso del cáncer de mama. Y para eso, los analistas estudiaron el sistema alimenticio de 310 mujeres entre 18 y 70 años, que de la mitad de ellas habían sido diagnosticadas con ese padecimiento.

De acuerdo con los resultados informados Scientific Reports, una dieta rica en nutrientes antioxidantes puede bajar la posibilidad de llegar a sufrir ese tipo de cáncer, fundamentalmente en esas mujeres que ya pasaron el periodo de menopausia.

Durante el análisis, cada mujer respondió un interrogatorio preciso sobre su nutrición, con lo que se elaboró un índice sobre la ingesta de nutrientes antioxidantes, como las vitaminas A, C y E, el magnesio, el selenio, el zinc. Después, observaron esos fundamentos relacionados con los casos de cáncer de mama diagnosticados.

Otros integrantes que no pasaron desapercibidos en el análisis fueron la edad, el peso, el nivel de actividad física, el historial reproductivo y los informes familiares de cáncer.

Conclusiones

Después de observar las fichas, los expertos consumaron que aquellas mujeres con dietas que incluyen niveles más elevados de antioxidantes son menos expuestas a padecer cáncer de mama. Incluso aquellas con niveles medios de antioxidantes en sus dietas expusieron posibilidades notablemente más bajas de sufrir que las que tuvieron en la ingesta más baja. Este beneficio fue aún más notable en las mujeres de la etapa menopáusica.

No obstante, los analistas determinaron que, aunque la dieta rica en antioxidantes puede bajar la posibilidad de tener cáncer de mama, no tendría tanto influjo en el grado de agresividad de la enfermedad.

El cáncer es el tipo de tumor más frecuente en mujeres. En las últimas décadas, los casos pasaron de 1 de cada 10 a 1 de cada 7 mujeres. La Organización Mundial de la Salud expuso que en 2020 fueron diagnosticados unos 2,3 millones de casos de cáncer en el mundo y se registraron alrededor de 685.000 muertes por esa enfermedad.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)/Con información de RT en Español

Al Dia

Desmantelados laboratorios de explosivos y drones en la Zona de Paz N°1 Táchira y Zulia

En el lugar incautaron 25 radios portátiles de comunicación, 12 equipos de visor nocturno, ocho impresoras 3D, 30 herramientas de uso mecánico, eléctrico e industrial, 10 vehículos tipo moto, mil 120 dispositivos electrónicos para la fabricación de granadas
Ciencia

Septiembre traerá consigo varios eventos astronómicos: Habrá eclipse lunar

La lluvia de Aurígidas, la Luna de Sangre y el ballet planetario son algunos de los fenómenos que marcarán el noveno mes del 2025

Al Dia

Plan Cayapa de la Salud llegó al municipio Francisco Javier Pulgar con la bendición de Santa Rosa de Lima

El gobernador Luis Caldera inició este plan de salud en el CDI y en el Ambulatorio tipo II de Pueblo Nuevo, cumpliendo su compromiso con esta población surlaguense
Al Dia

Científicos estudian los peligros de la sobreexposición a las altas temperaturas

El Dr. Glen P. Kenny, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Ottawa, Canadá, se ha dedicado al estudio del estrés por calor con el fin de entender cómo funciona el cuerpo cuando este es sometido a altas temperaturas.

