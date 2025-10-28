Martes 28 de octubre de 2025
OpenAI lanzará "en los próximos años" un dispositivo para "llevar la IA a todas partes"

Según un informe de The Information, la compañía trabaja en varios dispositivos: un altavoz inteligente sin pantalla, gafas inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil, cuyo lanzamiento estaría previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027

Por Andrea Guerrero

OpenAI lanzará
Foto: Cortesía.
El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo este martes que su empresa lanzará "en los próximos años" un dispositivo para que los usuarios puedan "llevar la inteligencia artificial (IA) a todas partes", producto que se espera que ayude a diseñar Jony Ive, célebre exdiseñador de Apple.

No obstante, la empresa de IA no dio más detalles del futuro producto.

Según un informe de The Information, la compañía trabaja en varios dispositivos: un altavoz inteligente sin pantalla, gafas inteligentes, una grabadora de voz digital y un pin portátil, cuyo lanzamiento estaría previsto entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

"Queremos empoderar a las personas con IA tanto como sea posible y confiar en que el problema, el proceso que ha funcionado a lo largo de la historia, de personas que construyen cosas cada vez mejores con herramientas cada vez mejores, continuará", anotó hoy en una retransmisión en directo en el marco del anuncio de su empresa de una reestructuración interna.

Altman describió hoy cómo OpenAI continúa perfeccionando no solo lo que la IA sabe, sino también cómo piensa, pues el objetivo final de la compañía es crear sistemas seguros, transparentes y alineados con los valores humanos: comprender a qué dispositivos pueden acceder, qué datos utilizan y cómo toman decisiones.

Asimismo, anunció que para septiembre de 2026, OpenAI espera contar con un asistente de investigación, capaz de ayudar con el análisis de datos y experimentos sencillos; y que para marzo de 2028, ese asistente podría convertirse en un investigador, capaz de generar y probar hipótesis originales. 

Noticia al Día / EFE

Temas:

