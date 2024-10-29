A los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) se les pidió que se preparen para una evacuación urgente.

La NASA y su homólogo ruso Roscosmos informaron sobre 50 “áreas de preocupación” en el puesto orbital, que incluyen grietas y fugas, una de las cuales pierde oxígeno desde 2019.

En un informe reciente de la Oficina del Inspector General (OIG) de la NASA, la agencia lo calificó como un “riesgo de seguridad superior”, elevando la calificación de amenaza a cinco sobre cinco.

Si bien los astronautas pueden cubrir las grietas con parches o selladores, estas son en gran medida soluciones temporales.

Asimismo, si las fugas empeoran significativamente y empiezan a representar un peligro, los astronautas pueden cerrar el túnel por completo. Aunque eso supondrá perder un valioso puerto de atraque utilizado por Progress y Soyuz.

“Hemos transmitido la gravedad de las filtraciones varias veces, incluso cuando estuve en Rusia a principios de este año”, dijo el administrador asociado de la NASA, Jim Frees, al Washington Post.

Por ahora, la NASA ha acordado con Roscosmos cerrar la escotilla del módulo ruso por las noches. Los astronautas de la NASA también permanecerán en el lado estadounidense de la estación para estar cerca de sus vehículos de escape, en caso de que sea necesaria una evacuación.

La Estación Espacial Internacional (ISS) ha estado orbitando la Tierra desde 1998, pero nada dentro de la órbita de la Tierra puede permanecer en el espacio para siempre.

La estación seguirá funcionando hasta 2030, antes de sumergirse en el Océano Pacífico a principios de 2031, según la NASA.

En diciembre de 2021, la agencia espacial estadounidense anunció que otorgaría un total de 415 millones de dólares (326 millones de libras esterlinas) a tres empresas diferentes: Blue Origin, Nanoracks (más Voyager Space) y Northrop Grumman, para ayudar a consolidar sus conceptos de estaciones espaciales comerciales.

La NASA también tiene acuerdos separados con Vast y Axiom Space, con sede en Texas, que está trabajando en su propio puesto de avanzada privado. Así como una nueva serie de trajes espaciales.

Northrop Grumman inicialmente tenía sus propios planes para una estación espacial cuando la NASA la financió.

Sin embargo, la compañía abandonó su idea en octubre del año pasado de ayudar a Voyager Space con laboratorio estelar, en cambio.

Vast, con sede en California, ha presentado su propio sucesor de la ISS, denominado el refugio que, según dice, podría estar en pleno funcionamiento en órbita para 2028.

