Último eclipse solar del año será este domingo 21-Sep: ¿Dónde se podrá ver?

El próximo domingo 21 de septiembre se podrá apreciar un eclipse solar en distintos lugares del planeta, un evento astronómico diurno que será el último de su tipo por este año.

Se trata de un eclipse solar parcial. De acuerdo con la NASA, estos ocurren “cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados“.

Esto significa que solo una parte del sol permanecerá cubierta, dándole la forma de una medialuna. En este caso, el cielo no se oscurece como ocurre con un eclipse solar total y se requieren lentes especiales o telescopios con filtros para observarlo.

¿Dónde se verá el eclipse del 21 de septiembre?

El eclipse solar parcial será visible desde Nueva Zelanda, la Antártida y el Pacífico Sur.

Un eclipse anular es “cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra en su punto más alejado de la Tierra o cerca de él”, según la NASA.

Como la Luna estará más lejos, se verá más pequeña que el Sol y no lo cubrirá completamente, por lo que parecerá un anillo de luz alrededor del satélite.

