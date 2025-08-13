Un virus convierte en ‘Frankensteins’ a conejos silvestres en EEUU

Varios conejos silvestres de cola de algodón de aspecto aterrador, con crecimientos negros similares a tentáculos en sus cabezas, han sido avistados en reiteradas ocasiones en los alrededores de la ciudad estadounidense de Fort Collins, Colorado.

Las espeluznantes protrusiones de estos ‘conejos Frankenstein’ resultaron ser una manifestación del virus del papiloma de Shope (CRPV), que provoca el crecimiento de tumores en la cabeza de los animales o cerca de ella. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado ha instado a cualquier persona que vea a conejos infectados a mantenerse alejados y no tocarlos.

La residente local Susan Mansfield contó a 9News que recientemente vio un conejo con espinas o púas negras alrededor de la boca.

"Pensé que moriría durante el invierno, pero no. Regresó al segundo año y veo que eso le creció", dijo.

El virus del papiloma de Shope se transmite por parásitos como garrapatas y pulgas, que infectan con la enfermedad a sus víctimas a través de sus picaduras, precisa Pet MD.

"Normalmente, los conejos se infectan en los meses más cálidos del verano al ser picados por insectos como pulgas y garrapatas", explicó Kara Van Hoose, portavoz de Parques y Vida Silvestre de Colorado, citada por el portal local Coloradoan.

Rabbits in Colorado spotted with tentacle-like growths on their heads from rare virus pic.twitter.com/6KWxbvCYcb — FearBuck (@FearedBuck) August 12, 2025

Noticia al Día / RT