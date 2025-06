Comerciantes abarrotan de disfraces zona comercial de Maracaibo: Tradicionales atuendos de negrita y viejo vuelven a los Carnavales

Las tradicionales fiestas de carnaval del Club Comercio en 1905, el Club Alianza y Hotel del Lago, adquirieron fama por lo vistosos que resultaban. Para 1930, otros clubes en la Costa Oriental tenían sus respectivas fiestas y reinas que salían a desfilar por la ciudad.

Foto: Will Marval

Desfiles, piñatas, bailes y gran pompa, en los actos de la plaza Baralt, donde brillaban las serpentinas, las grageas y los dulces, se disfrutaron en la época. En las décadas del cincuenta al setenta, los grandes bailes del Alianza, Comercio y Náutico, y los populares del Catirito y El Naiguatá en los sesenta, con las “negritas” gritando «¡a que no me conoces!», y las cuñas publicitarias "en El Naiguatá es la cosa!".

Foto: Will Marval

En la época se llenaba la ciudad de animación, con los gigantes desfiles de carrozas majestuosas, donde participaban todas las empresas, institutos educativos, deportivos, con disfraces multicolores, algunos muy originales, siendo frecuentes los de “negritas” y “viejitos”, todo lo cual hacía que los carnavales fuesen una fiesta esperada por todos, porque tras las máscaras podían liberar sus ataduras sociales, y los niños porque vivían un mundo de fantasía e irrealidad.



Foto: Will Marval

Muchas mujeres se disfrazaban de “negritas” con una máscara negra que les cubría el rostro y no se identificaban durante todo el baile. Solían preguntar “¡A que no me conoces!.

Foto: Cortesía

Las Negritas son un personaje icónico de la cultura popular venezolana. Son símbolos de libertad, misterio, tradición, diversión y espíritu festivo



Cuando cayó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, por razones de seguridad, las “negritas” y los “viejos” tenían que identificarse en los clubes y hoteles de la ciudad, por lo cual, las fiestas fueron desapareciendo y para los años de 1970 volvió el juego con agua.



Foto: Will Marval

El atuendo de carnaval de "Negritas" usado por mujeres y uno que otro hombre, dispuesto a la broma en los días de carnaval que se usaron en la época en las grandes fiestas organizadas en clubes de Maracaibo, parecen regresar, porque en la zona comercial los vendedores vuelven a ofrecer las máscaras, malla o mono enterizo de color negro y las zapatillas rojas.

El disfraz va complementado con la boca pintada de rojo, collares exagerados y ropa interior que se exhibe por fuera invitando a la provocación. El anonimato es clave y por además divertido. Las chicas suelen sorprender a los jóvenes que escogen preguntando con una voz fingida “¿A qué no me conoces?.



Los niños los mejores clientes



Esta tradición que vive en el recuerdo, no deja de ser tan curiosa y graciosa como divertida para los jóvenes de hoy en día, que se tratan de rescatar las tradiciones.

Para los hijos , los atuendos clásicos Superman, Spiderman, Thor, Flash, Aquaman, Ironman, Batman o el mítico Capitán Améric, son disfraces que nunca fallan y totalmente reconocibles por todo el mundo.

Foto: Cortesía

También se ofrecen a los más pequeños disfraces que no dejan indiferente a nadie, como el de Super Woman, de Capitán America Girl, Wonder Woman o incluso de la diosa Calip.

Los más clásicos se mantienen en exhibición, el de Caperucita Roja, Bella Durmiente, La princesita, Alicia ,Pinocho, País de las Maravillas entre muchos otros. Toda la zona comercial de Maracaibo, incluyendo el Callejón de los Pobres, Bingo Reyna y Las Playitas no le caben los disfraces.

Noticia al Día