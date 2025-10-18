Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Este sábado, 18 de octubre el barrio Petare, en Caracas amaneció luciendo un majestuoso e imponente mural con la imagen de José Gregorio Hernández, ‘El Médico de los pobres’, en vísperas de su canonización.

Las humildes casitas apiladas sirvieron para su elaboración, pues la obra está plasmada encima de ellas y luce realmente impresionante desde una vista panorámica.

La fe no distingue de clases sociales y el pueblo venezolano, todo, se une al júbilo de la iglesia católica que elevará a JGH a santo, en un acto eclesiástico a celebrarse este domingo, 19 de octubre en la Ciudad del Vaticano.

Varios videos muestran la magnitud del mural, cuyo creador es el artista conocido como @hamktrazos, quien en sus redes sociales manifestó que este es uno de los proyectos más grandes que ha realizado. Y hoy, esta maravilla engalana Petare.

"Fue un reto increíble… y qué honor que el José Gregorio más grande de Caracas lo realizó este humilde servidor", escribió el artista en sus historias de Instagram.

