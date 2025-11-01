Sábado 01 de noviembre de 2025
Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Con la participación de más de mil 500 niños tocando al ritmo de la gaita zuliana y un espectacular despliegue…

Por Arelys Munda

Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero
Con la participación de más de mil 500 niños tocando al ritmo de la gaita zuliana y un espectacular despliegue de drones, se rendirá un merecido homenaje al Parroquiano Astolfo Romero el próximo ocho de noviembre, Día del Gaitero en la Plazoleta San Juan de Dios en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Así lo dio a conocer este sábado 1 de noviembre, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante una rueda de prensa realizada en la sede de Gaiteros de Corazón, donde estuvieron presentes el padre Neward Andrade, párroco de la Basílica de Maracaibo, José Leonardo Linares, presidente de FUNDAGRAEZ, Astolfo David Romero, hijo de El Parroquiano, Endri Méndez, presidente de la fundación Gaiteros de Corazón, entre otras grandes y destacadas personalidades de la gaita zuliana.

Fotos: Xiomara Solano

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

  • Metrópolis 103.9 FM (15%, 322 Votos)
  • Chiquinquira 90.9 FM (14%, 298 Votos)
  • Sabor 106 FM (12%, 265 Votos)
  • Okey 101 FM (11%, 252 Votos)
  • Urbe 96.3 FM (9%, 188 Votos)
  • Latinos 97.1 FM (6%, 127 Votos)
  • Ninguna de las anteriores (5%, 118 Votos)
  • La Mega 99.7 FM (5%, 114 Votos)
  • Gaiterisima 94.7 FM (5%, 107 Votos)
  • Éxitos 89.7 FM (4%, 84 Votos)
  • Rumbera 98.7 FM (4%, 79 Votos)
  • Romántica 92.5 FM (3%, 70 Votos)
  • Clásicos 100.5 FM (3%, 56 Votos)
  • Onda 107.3 FM (3%, 56 Votos)
  • Popular 95.5 FM (3%, 55 Votos)
  • Galáctica 94.5 FM (0%, 9 Votos)

Votantes totales: 2.200

Cargando ... Cargando ...

