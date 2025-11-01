Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Con la participación de más de mil 500 niños tocando al ritmo de la gaita zuliana y un espectacular despliegue de drones, se rendirá un merecido homenaje al Parroquiano Astolfo Romero el próximo ocho de noviembre, Día del Gaitero en la Plazoleta San Juan de Dios en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá.

Así lo dio a conocer este sábado 1 de noviembre, el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, durante una rueda de prensa realizada en la sede de Gaiteros de Corazón, donde estuvieron presentes el padre Neward Andrade, párroco de la Basílica de Maracaibo, José Leonardo Linares, presidente de FUNDAGRAEZ, Astolfo David Romero, hijo de El Parroquiano, Endri Méndez, presidente de la fundación Gaiteros de Corazón, entre otras grandes y destacadas personalidades de la gaita zuliana.

Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano