Con una divertida y educativa obra de teatro infantil cerró la 7ma edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo 2025

La tarde lluviosa de este sábado 14 de junio no fue impedimento para que, con una divertida y educativa obra de teatro infantil, se realizara el cierre de la 7ma edición de la Feria Independiente del Libro de Maracaibo 2025, evento cultural que durante nueve días, agrupó a 25 talentosos escritores zulianos y más de 40 procedentes de diversas regiones del país y del extranjero para presentar sus nuevos títulos.

Esta gran fiesta del libro se llevó a cabo en la sala Livin del Café Baralt (casco central de la ciudad) desde el viernes de la semana pasada y según Luis Perozo Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo, atrajo a unas dos mil personas entre lectores, autores, artistas plásticos, académicos y público en general. Más de 80 actividades se desarrollaron en el marco de esta feria, gestionada sin ayuda gubernamental pero que contó con el apoyo del Teatro Baralt y de la Universidad del Zulia.

Durante la clausura, el escritor valenciano Orlando Cordero, presentó dos libros titulados “Cambios de Rostros” y “Raza oculta I, El secreto del agua. El joven poeta Carlos Paúl Gutiérrez Reales, encantó a la audiencia con la declamación de dos poemas de su primera producción literaria, bautizada como “Mil disparos a la luna”, un poemario inspirado en sus experiencias de vida y en la complejidad del pensamiento humano cuando una persona pasa por diferentes emociones, positivas y negativas.

A las seis de la tarde, ocho niños actores pertenecientes al grupo Niño Azul del colectivo “Titilar”, amenizaron la velada con la obra “El libro mágico… cuentos de aquí y de allá”, en la cual cantaron, bailaron e hicieron una representación dramática de la fábula infantil “Tío tigre y tío conejo” y “La Liebre y la tortuga” entre otros performances. Para los miembros del comité organizador de la FILMAR 2025, la cultura literaria en la ciudad se mantiene y sigue creciendo.

“Desde esta pequeña trinchera intelectual, que hace mucho ruido porque es de crecimiento exponencial, un grito intelectual que crece con los años y se hace cada vez más profundo, estamos convencidos de que una ciudad como Maracaibo no puede abandonar su tradición, una tradición de hombres y mujeres de pensamiento critico que han contribuido a reforzar nuestra identidad. No es raro que, en todo el país, la identidad mas sólida y profunda sea la zuliana”, dijo Perozo Cervantes.

El joven poeta Carlos Paúl Gutiérrez Reales, presentó su primer libro de poemas "Mil disparos a la luna".

El escritor valenciano, Orlando Cordero, presentó sus libros “Cambios de Rostros” y “Raza oculta I, El secreto del agua.

Noticia al Día – José Gregorio Flores

Fotos: José Gregorio Flores