En Isnotú, tierra natal del beato José Gregorio Hernández, se está construyendo un nuevo altar en su honor, en el marco de su próxima canonización. La ceremonia, un evento largamente esperado por los devotos, está programada para el próximo 19 de octubre.

Esta obra forma parte de una serie de trabajos de embellecimiento y rehabilitación que se realizan en el pueblo. Las labores iniciales incluyen la demolición de los antiguos pisos y las excavaciones necesarias para la construcción de las nuevas fundaciones. Además, se están llevando a cabo las tareas de recolección de materiales y limpieza del área.

El nuevo altar busca enaltecer la vida del "médico de los pobres" y su legado de servicio a los más necesitados, conmemorando el significativo evento de su canonización.

Noticia al Día/ mppoptrujillo