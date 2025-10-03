

El reconocido gaitero zuliano Ricardo Portillo, ha obsequiado una nueva pieza musical a la Virgen de Chiquinquirá, excelsa patrona del Zulia, titulada "Corona, Templo y Devoción." La composición llega a nuestra redacción, y está inspirada en la coronación canónica de la "Chinita", la melodía es considerada una obra de profundo contenido poético y fervoroso.

Más de un zuliano, al escucharla, seguramente derramará lágrimas de emoción durante la próxima Bajada de la Virgen. Portillo, poeta de la gaita, es conocido por evocar la alegría, la fe y la identidad cultural de la región con temas clásicos y contemporáneos.

Una extraordinaria pieza literaria



Desde Estados Unidos, el ícono de la gaita, Ricardo Portillo, nos dio la primicia de esta extraordinaria pieza. Con ella, honra una vez más a la Patrona de los zulianos.

La letra de "Corona, Templo y Devoción" no solo es un homenaje, sino que se alza como una verdadera pieza literaria con un profundo sentido bíblico, convertida en ritmo de gaita.

Portillo, cantante, músico y compositor, es una de las figuras más importantes del género. Hombre de profunda fe mariana, confiesa que tenía el compromiso de dedicarle un tema que resaltara su coronación canónica y la reconociera como Reina del Universo. El gaitero siente una profunda satisfacción de haber cumplido su promesa.

Una gaita, una historia



La obra musical de Portillo no escatima en detalles. Recoge los momentos históricos y el profundo significado de la corona de la Virgen, la devoción y el afecto del pueblo que la honra, representando la carga emocional que los fieles depositan en ella como Madre de Dios y misionera de bondad.

"En estos tiempos estamos consumiendo lo mismo, con temas viciados, extremadamente repetitivos," consideró el gaitero poeta. "Me dije: voy a dar acá un poco de pedagogía y conocimiento, y a hacer las obras con un concepto que seguiré, ya que la gaita, siendo tan generosa, se presta para muchas cosas."

El tema narra con detalle la joya monumental de 10 kilogramos de oro, que incluye una cruz de brillantes y está sujeta por dos ángeles de plata, adornando la cabeza de la Patrona. La pieza, con 169 piedras preciosas, fue elaborada por el orfebre Albert Bischoff entre 1917 y 1942, gracias a donaciones del pueblo zuliano, y fue coronada solemnemente en el Estadio del Lago en 1942.

El Corazón en Maracaibo



El cantautor de éxitos internacionales como "Amparito" y "Mi Ranchito" expresa su profunda nostalgia por su tierra natal. Portillo asegura que, a pesar de la distancia, su corazón sigue en la capital zuliana.

Prueba de ello es esta deuda saldada con la Virgen: la promesa de componerle y cantarle algo distinto a lo escrito hasta ahora, eligiendo como eje temático su coronación y la devoción popular.

Con este lanzamiento, Portillo se mantiene vigente en la escena musical, llevando el espíritu de la gaita zuliana a todos los rincones, mientras su corazón no deja de extrañar el calor de su Maracaibo querida.

“ CORONA,TEMPLO,Y VENERACIÓN “

Letra y música de Ricardo Portillo 2.025

INTROITO

UNA CASCADA DE BENDICIONES

LE CONCEDIÓ EL TODOPODEROSO,

AL MARIANISMO PUEBLO GLORIOSO

QUE MULTIPLICÓ SUS ORACIONES,

CUANDO UNA LUZ A LOS RELIGIOSOS

CUBRIÓ DE GRACIA, DEVOCIÓN Y FE.

BIENAVENTURADO QUEDÓ ESA VEZ

AQUEL PARAJE TAN MILAGROSO.

DÉCIMA- DANZA

SUCEDIÓ EN EL CUARENTA Y DOS

Y HOY RESEÑAMOS LOS HECHOS,

DE UN HISTÓRICO SUCESO

QUE A LA REGIÓN CONMOVIÓ.

UNA MISTERIOSA ESCENA

EL 18 DE NOVIEMBRE,

EN EL ESTADIO “LA CIEGA “

LA HISTORIA SE PROYECTÓ.

Y ANTE ESA REVELACIÓN

TESTIGO FUE EL VECINDARIO.

IDEA DEL MONSEÑOR

VILLALOBOS OLEGARIO,

QUE EN UN MÍSTICO PRESAGIO

LA CHINA LE DIÓ ESE HONOR.

Y MARCOS SERGIO GODOY

LA CORONÓ EN EL SANTUARIO.

I

FUE UN AUSTRIACO ARGENTARIO

ARTESANO DE LA OBRA,

QUE LLENÓ A MARÍA DE GLORIA

COMO ARTÍFICE PRIMARIO.

SON CIENTO SESENTA Y NUEVE

VISTOSAS PIEZAS PRECIOSAS,

QUE EN EL ALTAR DE LA DIOSA

LUSTREN EN ALTO RELIEVE.

ESTRIBILLO:

ES LA CORONA MAS GRANDE

DE ORO Y DE MAYOR PESO,

QUE SE HA OFRENDADO A LA MADRE

EN EL MARIANO UNIVERSO.

Solista

Y SU PUEBLO REVERENTE

LE PIDE PAZ Y CONSUELO

Coro

DESDE LA TIERRA HASTA EL CIELO

CON ESPÍRITU CREYENTE.

I I

DIEZ KILOGRAMOS PESABA

AL CULMINAR LA DIADEMA,

QUE LA MAJESTAD MORENA

EXHIBE EN CADA VELADA.

LA CORONA TIENE ADEMÁS,

RUBÍES…PERLAS…ZAFIROS

DE ORO PURO 8 KILOS

Y ESMERALDAS DE CALIDAD.

ESTRIBILLO:

ES LA CORONA MAS GRANDE

DE ORO Y DE MAYOR PESO,

QUE SE HA OFRENDADO A LA MADRE

EN EL MARIANO UNIVERSO.

Solista

Y SU PUEBLO REVERENTE

LE PIDE PAZ Y CONSUELO

Coro

DESDE LA TIERRA HASTA EL CIELO

CON ESPÍRITU CREYENTE.

I I I

Y MIDE CUARENTA Y SIETE

SU AUREOLA DE LONGITUD,

LLEVANDO ENCIMA LA CRUZ

DE SU HIJO “ REY DE REYES “

DESDE SUS PIEZAS PUNTALES

SE CONTEMPLA UN CAPiTEL,

EN LOS PILARES FRONTALES

Y EN LAS COLUMNAS TAMBIÉN.

ESTRIBILLO:

ES LA CORONA MAS GRANDE

DE ORO Y DE MAYOR PESO,

QUE SE HA OFRENDADO A LA MADRE

EN EL MARIANO UNIVERSO.

Solista

Y SU PUEBLO REVERENTE

LE PIDE PAZ Y CONSUELO

Coro

DESDE LA TIERRA HASTA EL CIELO

CON ESPÍRITU CREYENTE.

HABLADO

AQUÍ ESTOY SEÑORA MÍA

CUMPLIENDO CON MI PROMESA

Y A LA VEZ AGRADECER AL TEMPLO GAITERO DE SONOFUTURO,DONDE PULGAR,LUENGO,ROJAS

Y TODOS TUS MARIANOS,

SEGUIREMOS CANTÁNDOTE MARÍA !!!

Noticia al Día/ Foto: Cortesía