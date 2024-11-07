Desde hoy brilla la estrella de Renato Aguirre en el Teatro Baralt

Javier Sánchez

En un emotivo acto, se develó hoy la estrella de Renato Aguirre, en el Paseo de las Estrellas del Teatro Baralt. Este reconocimiento llega en un día especial, justo antes de la celebración del Día del Gaitero, y representa un tributo a la invaluable contribución de Aguirre a la música zuliana.

La ceremonia fue un momento significativo para honrar su legado y su impacto en la cultura musical de la región, celebrando su dedicación y amor por la música que ha resonado en el corazón de muchos. Su legado musical, como un faro que ilumina el camino de la gaita, quedará grabado para siempre.

Foto: Javier Sánchez

La estrella de Aguirre fue develada con la asistencia de la presidenta de la Fundación Nacional Niño Simón, el director del Teatro Baralt, Jesús Lombardi y los hijos del compositor, Ricardo y Luis Ángel Aguirre.

El emotivo acto contó con la asistencia de autoridades del Teatro Baralt, el cual se realizó en el marco del Festival Nacional del Nino Simón que se celebra en este importante recinto cultural de Maracaibo.

Foto: Ricardo Aguirre

Lee también: Develarán estrella a Renato Aguirre en el Baralt

Brilla el poeta Diamantino

El nombre del “Poeta Diamantino” de la gaita, Renato Aguirre, brilla desde hoy en el Paseo de las Estrellas del Teatro Baralt. La compañía residente Gaita Baralt, brinda este homenaje a uno de los máximos cultores de la gaita.

Foto: Javier Sánchez

Sus temas han perdurado a través de las generaciones, entre ellos se encuentran obras maestras como: La elegida, Aquel zuliano, Bambuco o Celestina Aurora”.