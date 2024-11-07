Lunes 25 de agosto de 2025
Desde hoy brilla la estrella de Renato Aguirre en el Teatro Baralt

En un emotivo acto, se develó hoy la estrella de Renato Aguirre, en el Paseo de las Estrellas…

Por Hannabelle Urdaneta

Desde hoy brilla la estrella de Renato Aguirre en el Teatro Baralt
Foto: Ricardito Aguirre hijo de Renato
Javier Sánchez

En un emotivo acto, se develó hoy la estrella de Renato Aguirre, en el Paseo de las Estrellas del Teatro Baralt. Este reconocimiento llega en un día especial, justo antes de la celebración del Día del Gaitero, y representa un tributo a la invaluable contribución de Aguirre a la música zuliana.

La ceremonia fue un momento significativo para honrar su legado y su impacto en la cultura musical de la región, celebrando su dedicación y amor por la música que ha resonado en el corazón de muchos. Su legado musical, como un faro que ilumina el camino de la gaita, quedará grabado para siempre.

Foto: Javier Sánchez

La estrella de Aguirre fue develada con la asistencia de la presidenta de la Fundación Nacional Niño Simón, el director del Teatro Baralt, Jesús Lombardi y los hijos del compositor, Ricardo y Luis Ángel Aguirre.

El emotivo acto contó con la asistencia de autoridades del Teatro Baralt, el cual se realizó en el marco del Festival Nacional del Nino Simón que se celebra en este importante recinto cultural de Maracaibo.

Foto: Ricardo Aguirre

Brilla el poeta Diamantino

El nombre del “Poeta Diamantino” de la gaita, Renato Aguirre, brilla desde hoy en el Paseo de las Estrellas del Teatro Baralt. La compañía residente Gaita Baralt, brinda este homenaje a uno de los máximos cultores de la gaita.

Foto: Javier Sánchez

Sus temas han perdurado a través de las generaciones, entre ellos se encuentran obras maestras como: La elegida, Aquel zuliano, Bambuco o Celestina Aurora”.

Al Dia

Dovydas Neverauskas es el quinto lanzador importado de Águilas del Zulia

El lanzador lituano reforzará el bullpen rapaz de cara al comienzo de la temporada 2025-2026 de la LVBP
Al Dia

Está llegando el agua en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

según cronograma difundido por Hidrolago son nueve parroquias atendidas en la capital zuliana y tres en el municipio sureño

Al Dia

Extienden jornada de alistamiento en todo el territorio nacional: Los días viernes 29 y sábado 30-Ago

La información fue confirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de sus redes sociales

Al Dia

En China: Realizan el primer trasplante de pulmón de cerdo a un humano con muerte cerebral

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado realizado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable…

