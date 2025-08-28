Jueves 28 de agosto de 2025
Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor "Sigue el Parrandón" con una renovada alineación

Después de su última aparición en 1983, Gaiteros del Viejo Víctor permaneció inactivo por 39 años. Sin embargo, han decidido regresar con su nuevo tema "Sigue el Parrandón"

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor
Foto: NAD
Tras una larga pausa de casi cuarenta años, el reconocido conjunto musical "Gaiteros del Viejo Víctor" regresó al mundo de los escenarios con un nuevo lanzamiento en plataformas digitales, para alegrar a quienes extrañaban las voces que cantaban temas tan icónicos y entrañables como "Cinco Negros".

Después de su última aparición en 1983, Gaiteros del Viejo Víctor permaneció inactivo por 39 años. Sin embargo, han decidido regresar con su nuevo tema "Sigue el Parrandón", escrito por Nixon Bermúdez y Alí Fuenmayor.

Foto: Wilberth Marval.

Este tema busca rendir tributo al viejo Víctor, fundador del grupo gaitero, y a William Atención, autor del que es quizás el tema más emblemático de la agrupación "Cinco Negros". Su propósito es exaltar los inicios y la historia del grupo. "Sigue el Parrandón" ya se puede escuchar en las radios del país y en las distintas plataformas digitales.

Foto: NAD

Además del nuevo tema, los gaiteros anunciaron que tienen planes de lanzar un álbum recopilatorio el 30 de agosto de este año. Este incluirá temas emblemáticos como "Cinco Negros", "Maestro Gaitero", "Roñoquero" y "Me Pedirás un Pecado", junto con su nuevo tema. La agrupación se está preparando para futuras presentaciones y así alegrar al pueblo zuliano.

Foto: Wilberth Marval.

Gaiteros del viejo Víctor

Esta agrupación gaitera se originó a principios de los años 70, a partir de una banda escolar en el Liceo Matías Lossada en San Francisco. Posteriormente, fueron descubiertos por el padre de uno de los integrantes, conocido como el "Viejo Víctor", a quien le gustó el sonido de la banda y decidió consolidarla.

Foto: Cortesía 

La agrupación, originaria del sector San Francisco, lanzó su primera producción discográfica en 1978 con un disco sencillo de dos temas bajo la dirección de Julián Atencio. A lo largo de su carrera, viajaron por muchas regiones de Venezuela, incluyendo Caracas, Falcón, Anzoátegui y Barquisimeto e incluso tuvieron la oportunidad de llenar el Poliedro de Caracas durante varias temporadas decembrinas.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

